Общество

Правительство России подготовило новую концепцию КоАПа

В правительстве России уже готова новая концепция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Она предполагает изменение подходов к назначению штрафов для бизнеса. Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель аппарата правительства - вице-премьер Константин Чуйченко.

Он подчеркнул, что контрольно-надзорные органы должны быть стимулированы не на выявление нарушений, а на их предотвращение. Для этого контролерам поменяют систему ключевых показателей эффективности.

«Новая концепция КоАПа будет опубликована на этой неделе. Мы считаем, что признание административным правонарушением должно быть обусловлено общественной опасностью. Наказание за административное правонарушение должно быть адекватным и соответствовать вреду, который причинен общественным интересам в результате правонарушения», - сказал Чуйченко.

По его словам, надо «как следует посмотреть» на целесообразность сохранения некоторых видов наказания. Например, уточнил Чуйченко, представляется сомнительным наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 дней - эта мера должна применяться только по решению суда, если будет признано целесообразным сохранить ее.