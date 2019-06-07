Общество

Юные островички завоевали награды на первенстве СЗФО по легкой атлетике

В Смоленске с 6 по 9 июня прошли чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике. В составе команды Псковской области были три представительницы Островского района: сестры Елизавета и Анастасия Николаевы (Воронцовская средняя школа) и Лия Образцова (средняя школа № 1), передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Елизавета Николаева установила личный рекорд на дистанции 1500 метров, став серебряным призером. Ее сестра, Анастасия Николаева 800-метровку пробежала за 2.2573, и заняла третье место. Лия Образцова (тренер Раиса Щоголь) участвовала в семиборье, она отправила ядро (в упражнении толкание ядра) на 11.39 метров, а копье на 30.83 метров, дистанцию в 800 метров пробежала за 2.38.32. В итоге Лия Образцова заняла первое место в семиборье.

Сестры Николаевы (тренер Родион Крылов) на дистанции в 2000 метров не оставили никому шансов на победу. Первые два призовых места поделили между собой. Елизавета Николаева поднялась на первую ступеньку пьедестала (ее результат 7.27.13), Анастасия Николаева стала серебряным призером.