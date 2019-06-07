Общество

В Псковском районе подвели итоги сельскохозяйственной деятельности

7 июня в СПК колхоз «Передовик» прошел семинар - совещание с руководителями, агрономами и инженерами агропромышленного комплекса Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района, на совещании подвели итоги весенних полевых работ, а также итоги в отрасли животноводства за 5 месяцев 2019 года, обсудили проведение заготовки кормов и пастбищного содержания скота.

С докладом выступил председатель комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам администрации Псковского района Анатолий Иванов. Он представил огласил данные по работе сельскохозяйственной отрасли района за прошедший период 2019 года, проанализировал итоги и обратил внимание руководителей предприятий на небольшое отставание от плановых показателей по некоторым видам работ.

Поскольку совещание имело своей целью подведение промежуточных итогов работы сельскохозяйственной отрасли, заместитель главы администрации Святослав Колинко за высокие показатели на весенних полевых работах и в отрасли животноводства вручил благодарственные письма администрации Псковского района руководителям четырех предприятий района: ООО «ПсковАгроИнвест», СПК колхоз «Передовик», ЗАО «Агрофирма «Победа» и ООО «Племрепродуктор Назия».

После окончания пленарного заседания, все участники совещания смогли побывать на полях колхоза «Передовик», где активно идет заготовка кормов, на животноводческой ферме и на участке поля, где ведутся мелиоративные работы.