Общество

После вмешательства прокурора красногородская школа будет оборудована видеонаблюдением

Пыталовским районным судом удовлетворено исковое заявление прокурора об обязании оборудовать системой видеонаблюдения Ильинскую среднюю школу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Красногородского района, в ходе проведенной проверки было установлено, что в нарушении требований законодательства об образовании, положений свода правил «Общественные здания и сооружения» здание школы не оборудовано системой видеонаблюдения.

Данное обстоятельства могут повлечь нарушение прав обучающихся на охрану жизни и здоровья, безопасные условия во время образовательного процесса, способствуют несанкционированному доступу в учреждение посторонних лиц, что отрицательно сказывается на комплексной безопасности, антитеррористической защищенности лиц, пребывающих в учреждении.

Устранение нарушения законодательства, с учетом всех необходимых требований, запланировано до 30 марта 2020 года.

Решение не вступило в законную силу.