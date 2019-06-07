Общество

Виктор Золотов провел прием для родственников сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга

7 июня в Москве директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов встретился с членами семей военнослужащих и сотрудников ведомства, погибших при выполнении служебных обязанностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

По традиции торжественный прием прошел в Дипломатическом фойе Государственного Кремлевского дворца в преддверии Дня России. На встречу были приглашены вдовы и родители ста погибших военнослужащих и сотрудников, в числе которых Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Мужества.

Выступая на встрече, генерал армии Виктор Золотов отметил, что «войска национальной гвардии, как и другие правоохранительные и силовые структуры, занимаются обеспечением безопасности общества и граждан в стране, борются с терроризмом, экстремизмом и, к сожалению, эта борьба не обходится без потерь».

Директор Росгвардии сообщил, что за последние три года 18 военнослужащих и сотрудников погибли при выполнении служебно-боевых задач.

«Их подвиги, их имена навсегда останутся с нами в летописи истории России, память о них священна.

Ничто не может сравниться с горечью утрат и потерь родных и близких, с болью тех, кто потерял своих мужей и сыновей. Мы делаем все возможное для того, чтобы компенсировать в какой-то степени эту потерю», - подчеркнул генерал армии Виктор Золотов.

Он выразил глубокую признательность родителям, вдовам и детям погибших и обратил особое внимание на то, что забота о семьях военнослужащих и сотрудников, отдавших свою жизнь за Родину, была и будет оставаться в Росгвардии первостепенной задачей.

«Сегодня под опекой войск национальной гвардии находится более пяти с половиной тысяч таких семей, а точнее 5618 – и нам нельзя допустить, чтобы родные наших погибших сослуживцев чувствовали себя обделенными и забытыми. Будьте уверены, что ваши проблемы не останутся без внимания, а мы приложим максимум усилий для их решения», - отметил директор Росгвардии.

Генерал армии Виктор Золотов сообщил, что для оказания поддержки семьям погибших Росгвардия ведет совместную работу с общественными структурами и фондами, одним из которых является региональная организации «Честь и отвага».

«В лице руководителя организации «Честь и отвага» – Александра Ивановича Васильева – я выражаю признательность всем благотворительным организациям, которые вносят неоценимый вклад в поддержку членов семей погибших военнослужащих и сотрудников. Спасибо вам за вашу ответственную гражданскую и человеческую позицию!» - сказал генерал армии Виктор Золотов.

C ответным словом к руководству Росгвардии обратился Николай Грачев, отец старшего лейтенанта милиции Михаила Грачева, инженера-сапера инженерно-технической группы ОМОН ГУВД по Московской области, погибшего 2 марта 2000 года при выполнении служебных обязанностей в Чеченской Республике и награжденного орденом Мужества (посмертно). Николай Иосифович отметил, что для каждой семьи, в которой есть свой погибший герой, доказавший любовь к Родине ценой жизни, очень важно внимание командования, коллег и сослуживцев. Он поблагодарил военнослужащих и сотрудников войск правопорядка за то, что благодаря им граждане России могут чувствовать себя под надежной защитой, а всем присутствующим пожелал здоровья и терпения.

В ходе встречи генерал армии Виктор Золотов вручил вдовам и родителям погибших военнослужащих и сотрудников материальную помощь и ценные подарки.

Для участников торжественного приема состоялся концерт звезд российской эстрады. Выступили народные артисты России Олег Газманов, Александр Буйнов, народная артистка России Валерия, заслуженный артист России Олег Митяев, победитель телешоу «Голос» Сергей Волчков, воспитанницы Николо-Сольбинского женского монастыря – хор «Сольба». Вел торжественное мероприятие народный артист России Владимир Березин.

Забота о семьях военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении служебного и воинского долга, всегда была и остается одним из приоритетных направлений деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. На протяжении многих лет ведомство проводит для них благотворительные акции и мероприятия, организует детский оздоровительный отдых, оказывает адресную поддержку.

Масштабная работа проводится по увековечению памяти погибших. В списки воинских частей и подразделений Росгвардии навечно зачислены 885 военнослужащих и сотрудников. Имена воинов правопорядка в разных городах нашей страны носят 119 улиц, 48 школ, кадетский корпус, 3 кадетских класса, 7 самолетов, 3 вертолета, 6 катеров, 3 электропоезда, электровоз, парк культуры и отдыха и даже один город – Мамоново Калининградской области (в честь Героя Советского Союза подполковника Н.В. Мамонова).

В населенных пунктах и на территориях воинских частей установлен 171 памятник военнослужащим и сотрудникам войск национальной гвардии.

На зданиях, где проживали, учились, работали или служили военнослужащие и сотрудники ведомства, совершившие ратные подвиги, уставлено 565 мемориальных (памятных) досок.