Общество

Почти сто коров задержаны на российско-эстонской границе в Псковской области

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-эстонском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» запрещен ввоз 90 голов крупного рогатого скота. Животные следовали на двух автомобилях из эстонского уезда Валгамаа в адрес предприятия, зарегистрированного в Республике Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления.

В ходе проведения документарной проверки инспекторами Управления было выявлено несоответствие информации об адресе предприятия-поставщика и места карантирования животных, указанной в ветеринарном сертификате, и заявленной в разрешении на ввоз Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Ветеринарные сертификаты страны-экспортера не соответствовали образцам пролонгированного согласованного ветсертификата на экспортируемый из Европейского союза в Республику Казахстан крупный рогатый скот и общего ветеринарного сертификата на экспортируемый на таможенную территорию Евразийского экономического союза крупный рогатый скот. Кроме того, в ветеринарных сертификатах Эстонии отсутствовала информация об исследованиях на туберкулез, лейкоз, бруцеллез.

Ввоз животных на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен. Оформлены декларации о возврате груза.