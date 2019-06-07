Общество

Руководитель Росреестра по Псковской области примет граждан

Исполняющий обязанности руководителя Управления Росреестра по Псковской области Инна Федорова проведет личный прием граждан в приемной Президента РФ. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс - службе ведомства.

Прием заявителей состоится 18 июня с 15.00 до 18.00 в приемной президента Российской Федерации в Псковской области по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 23.

Справочную информацию о работе приемной президента РФ и порядке записи можно получить по телефонам: +7 (8112) 29-96-76, тел./факс 29-09-51. Часы работы с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 15.00).