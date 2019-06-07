Общество

Псковская область примет участие во Всероссийской переписи населения

С 1 по 31 октября 2020 года в соответствии с распоряжением правительства РФ от 4 ноября 2017 года N 2444-р в нашей стране будет проводиться Всероссийская перепись населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

«Переписаться» можно будет тремя способами: через Интернет, где мы сами сможем заполнить переписные листы, на стационарном переписном участке или традиционным способом – у переписчика, который придет к нам домой. Созданием условий для будущей работы переписчиков сотрудники статистики и работники, отвечающие за подготовку к переписи, занялись уже сегодня, отправившись в прямом смысле слова на улицы. Официально эта работа называется проверкой адресного хозяйства. В задачи проверяющих входит установить, есть ли на фасаде дома указатель с названием улицы, номером дома, а в многоквартирных домах – обозначение номеров квартир на дверях подъездов.

Результаты проверок будут доведены до сведения соответствующих служб, которые отвечают за благоустройство. А им, как известно, требуется время, чтобы решить вопросы по организации, финансированию, изготовлению и вывешиванию указателей и номерных знаков. Именно поэтому проверки проходят заблаговременно, а не за месяц до переписи.

Но так обстоит дело с многоквартирными домами. В частном жилом секторе обозначение порядкового номера дома и названия улицы – обязанность каждого конкретного домовладельца. По сути дела, он сам должен быть заинтересован в этом, ведь номерной знак нужен не только переписчику. В случае необходимости наличие таблички с номером поможет быстро найти нужный дом врачам «скорой помощи», городским аварийным службам, пожарным, почтальонам, сотрудникам полиции, таксистам. Кстати, номер на дверь квартиры в многоэтажке также должен разместить ее хозяин. Надеемся, что жители Псковской области отнесутся к предстоящей Всероссийской переписи населения с пониманием и ответственностью.

Возвращаясь, к сегодняшнему дню, напомним, что идет проверка адресного хозяйства, и если кто-нибудь остановит вас на улице и спросит, какой номер у дома напротив, не торопитесь подозревать его в криминальных намерениях. Возможно, это как раз один из проверяющих. Важно только помнить, что в этом случае у него будет при себе удостоверение Псковстата.