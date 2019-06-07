Общество

Государство удвоило взносы псковичей-участников программы софинансирования пенсий

В соответствии с законодательством в мае 2019 года государство прософинансировало добровольные взносы псковичей – участников Программы софинансирования пенсии, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР по Псковской области.

Отметим, что всего в программе участвуют более 62,5 тысяч жителей Псковской области. За все время действия программы они перечислили около 269 млн рублей.

Все участники программы имеют право на налоговый вычет. Если участник программы в 2018 году перечислил из собственных средств от 2000 до 12000 рублей на накопительную пенсию, то в 2019 году он сможет вернуть 13 % от перечисленной суммы. Для этого необходимо обратиться в налоговые органы.

Как и прочие пенсионные накопления, средства, сформированные в рамках программы, выплачиваются при выходе на пенсию, а в случае смерти гражданина назначаются его правопреемникам.

Добавим, что для 1909 жителей Псковской области завершилась Программа софинансирования пенсий. Это те, кто сделал взносы самыми первыми – в 2009 году. В 2018 году у них была последняя возможность сделать взнос и получить в 2019 году софинансирование от государства.

Напомним, что программа рассчитана на 10 лет с момента уплаты первого взноса. При этом пополнение «накопительного счета» за счет своих денежных средств возможно и далее, но уже без участия государства. Все уплаченные взносы, аналогично с уплаченными ранее, будут инвестироваться управляющей компанией либо негосударственным пенсионным фондом.