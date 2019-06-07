Общество

В Псковском районе ликвидировано садоводство без ведома дачников

28 ноября была официально прекращена деятельность садоводства «Радуга» в Псковском районе по решению налоговой инспекции. В решении указано, что в течение 12 месяцев председателем СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество) не предоставлялась никакая налоговая отчетность. Жители садоводства ничего о сложившейся ситуации не знали. Поэтому, когда столкнулись с вопросом поломки трансформатора, в результате которой 300 домов лишились электроэнергии, думали, что никаких проблем не возникнет.

По данным налоговой инспекции, последний отчет предоставлялся Юрием Стрелковым (бывшим председателем СНТ) в 2012 году. Летом того же года этот пост занял Владимир Справчиков, а за ним Евгений Быстров. С того момента, все 7 отчетных периодов, никакие налоги не оплачивались: ни с зарплат, ни с оказания всех ремонтных работ. Хотя, по словам жителя садоводства Дмитрия Зайцева, работы все же проводились.

«Деньги собирали, пилили деревья, подсыпали дороги, зимой проходил грейдер. То есть какая-то хозяйственная деятельность осуществлялась. По сути действующий председатель подставил всех остальных жителей «Радуги». Всего в садоводстве 300 участков, из них 120-140 участков постоянно здесь проживают и постоянно платят сборы», - рассказал Дмитрий Зайцев.

Как рассказал собеседник Псковской Ленты Новостей, в садоводстве люди постоянно платят деньги за электричество (по счетчикам), также есть целевые сборы - на вывоз мусора, обслуживание трансформатора и др. Помимо этого, есть членский взнос, который зависит от количества соток земли. Все это время садоводство должно было платить налоги за дороги и каналы, а также подоходный налог со всех установленных должностей (председатель, бухгалтер).

С 2015 года дачикам документы об оплате взносов не выдавались. «Предыдущий председатель был очень порядочный, поэтому мы на автомате доверили и новым все заботы, даже не проверяли ничего. Юрий Стрелков был на посту 18 лет, все было в порядке», - рассказал дачник Дмитрий Зайцев.

Есть 20 участков, владельцы которых оказались в очень затруднительном положении: их участки не были приватизированы. После официального прекращения деятельности садоводства, земля автоматически отошла в собственность Псковского района. Получается что теперь людям нужно выкупать свои дома и участки по рыночной стоимости у Псковского района.

Оказывается, еще 6 августа 2018 года было вынесено предварительное решение об исключении СНТ «Радуга» из общего реестра. По документам садоводству давалось три месяца на устранение недостатков. Нужно было, чтобы председатель или кто-то ответственный от садоводства явился в налоговую службу, предоставил отчеты и объяснил ситуацию.

О том, получал ли какие-то предупреждения и предписания от налоговой инспекции председатель садоводства, другим дачникам ничего неизвестно. 10 мая на территории СНТ «Радуга» состоялось традиционное собрание, на котором, со стороны председателя, не было ни одного конкретного упоминания о том, что садоводство ликвидировано.

Единственное, что говорит действующий председатель Евгений Быстров жителям, что ликвидация СНТ - это промежуточный этап, нет причин для беспокойства, они занимаются этим вопросом.

Местные жители против изменения статуса ничего не имеют. Однако недавно возникла проблема: сломался трансформатор, все садоводство лишилось электричества. Многие жители в экстренном порядке покинули участки, потому что нужно было «спасать» продукты питания. Под угрозой оказались и огороды дачников. Преимущественно вода для полива поступает из скважин, а без электричества никакие насосы не работают.

Действующий председатель недействующего садоводства говорил, что возможно придется собирать деньги на ремонт трансформатора. Как поняли дачники, со слов председателя, сумма сбора с каждого участка может составить до 10 тысяч рублей. «Минимум 120 участков сдадут по 10 тысяч, получается 1 миллион 200 тысяч. Откуда такие суммы, я не понимаю»,- жалуется один из жителей.

Дачники забили тревогу, стали узнавать, могут ли с ремонтом помочь районные энергосети. Оказалось, что заявку от дачников они принять не могут, так как трансформатор числиться на балансе садоводства, которого по документам уже не существует. Теперь необходимо, чтобы администрация Псковского района приняла этот трансформатор, как бесхозное имущество.

А пока трансформатор «бесхозный» чинить его никто не будет. Энергосети не могут заключить договор на обслуживание с частным лицом, cделать это может только лицо юридическое.

Сегодня один из жителей садоводства написал «Открытое обращение о немедленном вмешательстве госорганов и помощи» в администрацию Псковской области, Псковского района, города Пскова, в Общественную приемную президента РФ, в комиссию по садоводам, в энергоснабжающую организацию. Ведь самостоятельно разобраться во всех хитросплетениях сборов, налогов, черных зарплат и ликвидаций сами дачники уже не могут.