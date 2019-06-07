Общество

Работу системы социального партнерства обсудили на совместном заседании президиумов Смоленского, Псковского и Витебского профобъединений

В Смоленске на базе туристического комплекса «Соколья гора» состоялось очередное совместное заседание президиумов профсоюзных объединений Смоленской, Псковской и Витебской (Республика Беларусь) областей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном профсоюзе.

Псковский областной совет профсоюзов представляли председатель областного профсоюзного объединения Ульяна Михайлова, ее заместители Надежда Партхаль и Андрей Хришкевич, председатель областной организации профсоюза работников АПК Елена Васильева, председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер, председатель областной организации профсоюза работников связи Марина Зимарская, председатель областной организации профсоюза работников промышленности Людмила Лепешкина, председатель областной организации профсоюза работников культуры Наталия Родионова, председатель областной организации профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Татьяна Македонова, председатель областной организации профсоюза работников лесных отраслей Андрей Стегний, председатель областной организации «Электропрофсоюза» Валентина Семенова, заведующий отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности Николай Марушевский.

Основным вопросом повестки дня трехстороннего заседания стало обсуждение практики работы по заключению территориальных (районных) соглашений. Участники дискуссии поделились опытом такой работы в своих регионах. Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль в своем выступлении отметила, что в Псковской области в 24 муниципальных образованиях созданы координационные советы организаций профсоюзов, заключено 11 территориальных соглашений о социальном партнерстве и работают 10 комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. Успешно работают комиссии в Пскове, Великих Луках, в Псковском, Куньинском, Красногородском и Великолукском районах. Также на 1 января 2019 года в области заключено 26 территориальных отраслевых соглашений, большая часть из них приходится на учреждения народного образования и науки.

По информации председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой, обсуждая проблемы социального партнерства на муниципальном уровне, представители всех профсоюзных объединений, в том числе Витебского, говорили о том, что без участия органов государственной исполнительной власти развить такое партнерство невозможно. «Практически все вопросы, которые решаются в рамках социального партнерства, относятся к компетенции региональной власти, а не органов местного самоуправления. У муниципалитетов нет ни полномочий, ни ресурсов для их решения – например, когда речь идет об уровне заработной платы работников бюджетной сферы или социальных льготах, предоставляемых отдельным категориям граждан. Но органы местного самоуправления в этой системе могут выполнять задачи по сбору объективной статистики, бороться с проявлениями теневой экономики, «серыми» зарплатами и так далее. Наша же задача – выйти на уверенное взаимодействие с органами исполнительной власти в регионах», — считает Ульяна Михайлова.

По итогам встречи в Смоленске председатель Псковского облсовпрофа отметила, что дискуссия была горячей и продуктивной. «Мы обсуждали развитие системы социального партнерства на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, говорили о том, какие социальные задачи мы ставим перед нашими партнерами и есть ли у нас результат. Российская сторона признает, что в последнее время система социального партнерства застыла в своем развитии, уровень роста доходов населения на территории Псковской области и РФ в целом является неудовлетворительным. Мы обратили внимание наших товарищей на то, что население Псковской области «голосует ногами»: буквально за несколько месяцев за пределы региона выехало около 6 тысяч представителей трудоспособного населения. Так, мы наблюдаем катастрофический уровень убытия трудоспособного населения из Дедовичского, Бежаницкого, Красногородского, Порховского районов. Их этих муниципальных образований Псковской области за последние 5 лет уехало 20 % населения. Без поддержки региональных властей преодолеть эту негативную тенденцию не удастся. По нашему мнению, показатели, связанные с сохранением и увеличением трудового потенциала, могут служить единственным реальным показателем качества работы органов исполнительной власти на территории Псковской области. У нас есть свои предложения, мы их предъявим нашим социальным партнерам – администрации Псковской области, объединению работодателей – в рамках ближайшего заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Мы считаем, что сегодня надо подходить к созданию новых систем, которые должны реализовываться и реально свидетельствовать об улучшении социального самочувствия жителей Псковской области», — сказала Ульяна Михайлова.

Добавим, что участники трехсторонней встречи профсоюзных объединений в Смоленске помимо основной работы посетили мемориальный комплекс «Катынь», который расположен на месте трагических событий 1930–1940-х годов. А также приняли участие в IV международной спартакиаде профсоюзов Витебской, Псковской и Смоленской областей.