Общество

Псковичка Феодосия Кускова отмечает вековой юбилей

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила со 100-летием жительницу Пскова, труженика тыла и ветерана труда Феодосию Кускову. В понедельник, 10 июня, вице-губернатор приехала в гости к юбиляру, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Вера Емельянова поздравила Феодосию Ивановну с вековым юбилеем, пожелала ей здоровья и благополучия и вручила письмо от Президента Российской Федерации Владимира Путина, букет цветов и подарок.

«Для пожилого человека внимание очень многое значит. Спасибо за поддержку», - отметила Феодосия Кускова и добавила, что обязательно отправит президенту и губернатору ответные письма, в которых поблагодарит за внимание и добрые слова.

Женщина рассказала Вере Емельяновой, что за сто лет жизни она видела и помнит очень многое, и готова делиться своим опытом, воспоминаниями с молодежью. Феодосия Ивановна Кускова в числе первых в 1935 году прибыла из Омской области на Дальний Восток России для строительства Комсомольска-на-Амуре. В годы Великой Отечественной войны она возглавляла службу противовоздушной обороны (ПВО). После войны долгое время работала экономистом на судостроительном военном заводе. В советское время Комсомольск-на-Амуре был крупным военно-промышленным центром союзного значения. В начале 80-х Феодосия Кускова перебралась с семьей в Псков.

Сейчас в семье Феодосии Ивановны трое внуков и два правнука. И сегодня все родственники, которые проживают в разных городах, соберутся вместе за праздничным столом.