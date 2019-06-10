Общество

Здоровья, мира и согласия пожелал великолучанам Сергей Гусев в День России

Секретарь Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев поздравил жителей Великих Лук с Днем России, который отмечается сегодня, 12 июня.

В тексте поздравления, в частности, говорится:

«Уважаемые великолучане! От всей души поздравляю вас с Днем России!

Российская Федерация – это страна с многовековой историей, огромной территорией, природными и духовными богатствами, государство, объединившее множество народов, культур и религиозных конфессий. Величие и мощь России – в ее героическом прошлом, в ратных подвигах, победах и трудовых свершениях наших предков, в прославленных именах соотечественников, достижения которых имеют всемирную ценность.

Мы живем в сильном и независимом государстве, где главным достоянием является человек, а основной целью – создание достойных условий для жизни, работы и самореализации граждан.

Именно благополучию человека сегодня уделяется повышенное внимание со стороны руководства Российской Федерации. В нашей стране реализуются национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным, направленные на решение этой сложной и ответственной задачи. Успешное воплощение в жизнь каждого проекта зависит от нашей с вами совместной слаженной работы – представителей власти и граждан.

Уверен, что вместе, сообща, объединив усилия, мы сделаем наш город, регион, страну сильными и процветающими!

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения, благополучия, мира и согласия в семьях!».