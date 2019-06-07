Общество

Для участников школьных лагерей в Пскове проходит час здоровья «Чтобы не случилось беды»

С 10 по 14 июня в Библиотеке - Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева для учащихся школьных лагерей проходит час здоровья «Чтобы не случилось беды». Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией, на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Мероприятие было посвящено таким актуальным для нашего времени проблемам, как наркомания, курение и другим вредным привычкам, мешающим вести полноценный здоровый образ жизни.

Упражнение «Марионетки» помогает ребятам разобраться в значении термина «зависимость», затем участники смотрят мультфильм о вреде курения, и играют в игру «Перевертыши», с помощью которой узнают, какие последствия ожидают тех, кто курит сигареты. Во время творческого задания школьники попробуют разработать эмблемы, посвященные теме «Мы против наркотиков».

Очень актуальными у школьников являются проблемы ухудшения зрения и искривления осанки. На занятии учащиеся также выполняют несколько упражнений и участвуют в играх, направленных на профилактику нарушения зрения и приобретение хорошей осанки.