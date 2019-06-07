Общество

В Великих Луках прошла акция, приуроченная к национальному Дню донора

Сегодня, 10 июня, в Великолукской станции переливания крови прошла акция, приуроченная к национальному Дню донора. К ней присоединились жители города самого разного возраста, всего 38 горожан, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По состоянию на 2019 год в Великих Луках зарегистрировано 1250 почетных доноров. Это люди, которые за свою жизнь добровольно совершили более 40 сдач крови или более 60 плазмодач. Благодаря таким неравнодушным людям сегодня в Великих Луках нет дефицита донорской крови.

Напомним, что стать донором может любой гражданин РФ, которому исполнилось 18 лет. Для первого посещения великолукской станции переливания крови в городе Великие Луки, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Для иногородних граждан, необходимо иметь при себе справку о наличии регистрации в городе в течение последних 6-ти месяцев.