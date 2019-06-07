Общество

Бесплатные семинары для предпринимателей и заказчиков пройдут в Пскове

Открытые обучающие встречи для предпринимателей и заказчиков Псковской области по работе на интернет-ресурсе «Портал поставщиков» пройдут в Пскове 18 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Программа мероприятия разделена на две части:

в 9:30 стартует обучающая сессия для заказчиков, в рамках которой слушатели узнают об эффективных инструментах осуществления закупок малого объема, принципах работы автоматизированной информационной системы (АИС) «Портал поставщиков»;

в 14:00 начнется сессия для поставщиков, в ходе которой предпринимателям расскажут о правилах работы на рынке закупок и новых возможностях развития бизнеса с использованием интернет-ресурса «Портал поставщиков».

Обе сессии предусматривают предметный разбор ошибок участников рынка закупок.

Мероприятие запланировано к проведению в здании администрации Псковской области по адресу: город Псков, улица Некрасова, д.23 (актовый зал).

Участие бесплатное, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке (только для поставщиков услуг – участников второй части программы). Заявки для участия принимаются до 15.00 14 июня.

АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объема правительством Москвы 2013 году. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.

Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик:

более 90 процентов из зарегистрированных пользователей – представители малого бизнеса;

объем закупок на портале по итогам 2018 года составил около 25 миллиардов рублей и более 280 тысячи заключенных договоров.

Портал поставщиков обеспечивает: