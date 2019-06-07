Бесплатные семинары для предпринимателей и заказчиков пройдут в Пскове

Открытые обучающие встречи для предпринимателей и заказчиков Псковской области по работе на интернет-ресурсе «Портал поставщиков» пройдут в Пскове 18 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Департамента города Москвы по конкурентной политике.
Программа мероприятия разделена на две части:
Обе сессии предусматривают предметный разбор ошибок участников рынка закупок.
Мероприятие запланировано к проведению в здании администрации Псковской области по адресу: город Псков, улица Некрасова, д.23 (актовый зал).
Участие бесплатное, необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке (только для поставщиков услуг – участников второй части программы). Заявки для участия принимаются до 15.00 14 июня.
АИС «Портал поставщиков» создан для автоматизации процедур закупок малого объема правительством Москвы 2013 году. Интернет-ресурс способствует повышению конкуренции потенциальных поставщиков, даёт возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков.
Адаптивность технического решения Портала поставщиков с начала 2018 года позволяет субъектам РФ осуществлять закупки малого объема в соответствии с особенностями региональных практик:
Портал поставщиков обеспечивает: