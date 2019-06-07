Общество

Гражданина Украины с винтовкой задержали псковские пограничники

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечена попытка незаконного перемещения оружия через государственную границу Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска «Лудонка», куда на въезд в Россию прибыл гражданин Украины на легковом автомобиле марки «Фольксваген».

При прохождении пограничного контроля на вопрос сотрудника Управления, имеются ли в транспортном средстве оружие, боеприпасы или иные запрещенные к перемещению через границу предметы, 52-летний иностранец ответил отрицательно.

При этом в ходе осмотра его автомобиля стражи границы обнаружили укрытую от осмотра малокалиберную винтовку ТОЗ-8-01 калибра 5,6 мм в разобранном виде.

Оружие передано сотрудникам Псковской таможни для проведения соответствующей экспертизы, необходимых процессуальных действий и принятия правового решения.