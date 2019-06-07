Общество

Делегаты Молодой Ганзы в Пскове пройдут «водный путь» по реке Великой

В рамках программы Молодой Ганзы 2019 года в Пскове для делегатов запланирован «водный путь». В ходе мероприятия ганзейцы отправятся по водному торговому пути по реке Великой. Для них подготовлена экскурсия «След Ганзейских купцов в Пскове». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодежном центре, «водный путь» пройдет от поселка Родина до Ольгинского моста 28 июля.

Напомним, с 27 по 30 июня в Пскове пройдут XXXIX Международные Ганзейские дни, в рамках которых пройдет Молодая Ганза для жителей ганзейских городов в возрасте от 14 до 26 лет.