Общество

Псковские молодогвардейцы задали вопросы Александру Козловскому

Как стать политиком? Можно ли стать успешным в одиночку? Как собрать свою команду и работать сообща? Где получить образование по политологии? – с такими вопросами обратились к депутату Государственной Думы РФ, руководителю Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Северо-Западного Федерального округа Александру Козловскому псковские молодогвардейцы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, встречи молодых активистов партии «Единая Россия» с депутатом Госдумы уже давно стали системными – раз в месяц-полтора ребята приходят к Александру Козловскому за поддержкой и с предложениями.

В начале встречи руководитель псковского штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов рассказал, что члены МГЕР участвовали в праймериз в районах Псковской области. «Это дало нам не только опыт, но и понимание, что внутрипартийная работа - это возможность стать сильным политиком, расти, шаг за шагом строить карьеру», - отметил он.

Александр Козловский призвал псковских молодогвардейцев активнее участвовать в праймериз, нарабатывать опыт, который в дальнейшем поможет не просто стать успешным политиком, но и помогать своим избирателям в решении их проблем. «Успеха добиваются только те, кто ведет себя порядочно, кто целеустремлен, работоспособен, кто работает не на себя, а на команду и, главное – кто готов помогать людям и искренне этим занимается. Соблюдая эти принципы, вы добьетесь успеха», - заключил Александр Козловский.