Общество

В Совфеде предложили ограничить количество домашних животных в квартирах

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал правительству ограничить максимальное число домашних животных, проживающих в квартире или доме, пишет «Парламентская газета».

Допустимое количество питомцев предлагается рассчитывать, исходя из метража.

В Совфеде также призвали правительство принять нормативную базу для обязательной идентификации питомцев и внедрить единую информационную базу данных их учета. При реализации этой инициативы за нарушение ветеринарных правил регистрации и содержания животных владельцев будут штрафовать.

Кроме того, члены комитета предложили ввести административную ответственность за нарушение закона об обращении с животными. Сейчас предусмотрена только уголовная ответственность, наступающая за жестокое обращение, повлекшее гибель питомца. Сенаторы предлагают ввести административные наказания за менее тяжкие правонарушения.