Общество

ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев и нарушений - Рособрнадзор

Рособрнадзор сообщил о штатном завершении единого государственного экзамена по обществознанию.

«Самый массовый ЕГЭ по выбору - обществознание - прошел 10 июня без существенных сбоев и нарушений», - говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, поступившем в «Интерфакс» в понедельник.

Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию в этот день подали более 349 тысяч человек, в том числе 343 тысячи выпускников текущего года. Данный предмет выбрали почти 50% участников основного периода ЕГЭ 2019 года.

Для проведения ЕГЭ по обществознанию были задействованы 4057 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и 9 - с развёрнутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 25 июня.