Общество

В следственном изоляторе города Пскова прошел «День открытых дверей»

Впервые в СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области прошел День открытых дверей для родственников осужденных, отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области

Цель мероприятия - ознакомление родственников с условиями содержания осужденных в отряде и их распорядком дня.

После небольшого инструктажа с гостями о соблюдении законности и ответственности за пронос на территорию учреждения запрещенных предметов, им было предложено пройти в расположение отряда к своим близким.

Посетители учреждения смогли убедиться, что все граждане, отбывающие наказание, обеспечены необходимыми материальными принадлежностями, полностью налажен их быт, организован досуг и трудовая деятельность.

После чего, родственники смогли провести время с осужденными, обнять друг друга и поделиться накопившимися эмоциями за чаепитием в уютной столовой учреждения.

В завершении встречи руководство СИЗО-1 совместно с сотрудниками аппарата Управления ФСИН России по Псковской области провели частную беседу с родственниками осужденных, в ходе которой были даны подробные ответы, касаемо правил внутреннего распорядка и отбывания наказания в следственном изоляторе.

«Сегодняшняя встреча осужденных с родственниками носит исключительно положительный характер и воспитательный эффект. Таким образом, мы готовим людей к освобождению и их дальнейшему законопослушному поведению в обществе», - отметил заместитель начальника СИЗО-1 Максим Петров.