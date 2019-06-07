Общество

В Новосокольниках автоинспекторы провели акцию «Дорожная безопасность - в руках каждого!»

В рамках профилактической операции «Безопасные каникулы» дорожные полицейские побывали у детей из лагеря с дневным пребыванием при городской средней школе. Здесь они провели занятия в игровой форме по изучению правил дорожного движения. Юные жители Новосокольников проявили немалый интерес к этой теме, активно отвечали на вопросы, разгадывали загадки, сами задавали интересовавшие их вопросы. Учащиеся приняли участие в конкурсе рисунков, а также разыграли небольшую сценку.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД по Псковской области, дети в таком возрасте уже знают основные требования правила дорожного движения и в большинстве случаев отвечают на связанные с ними вопросы правильно, но, к сожалению, не всегда их соблюдают. Конечно, в семьях не жалеют времени на то, чтобы поиграть с ребенком, погулять, научить читать или рисовать, определить его в спортивные секции и кружки. Но, зачастую, не придают должного значения вопросам безопасного поведения ребенка на улице.

Главным же в воспитании юного пешехода и пассажира для родителей должен быть принцип: «Делай, как я!». В этой связи Госавтоинспекция напоминает всем взрослым участникам дорожного движения: у ребенка должны сформироваться навыки безопасного поведения на дороге. Так, даже если вы опаздываете, переходите дорогу там, где это разрешено. За рулем автомобиля соблюдайте скоростной режим, пристегивайтесь ремнями безопасности и не разрешайте находиться на переднем сиденье детям до 12 лет.