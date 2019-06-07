Общество

В областном Собрании обсудили законопроект, меняющий названия некоторых населенных пунктов Псковщины

В Псковском областном Собрании прошло обсуждение проекта закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области». Инициатором предварительного рассмотрения законопроекта, разработанного администрацией области, выступил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в рабочем совещании участвовали начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова, представители Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области, юристы Собрания.

«В закон вносятся технические правки – названия населенных пунктов приводятся в соответствие с Государственным каталогом географических названий. Из-за смены всего лишь одной буквы у людей могут возникнуть проблемы с документами. Мы должны помочь этого избежать», - обозначил цель совместного обсуждения Владимир Яников.

Депутат привел примеры предлагаемых изменений: «Афоносово» заменить словом «Афаносово», «село Чернево» заменить словами «село Чернево», «Житницы» заменить словом «Житиницы». Кроме того, проектом закона предусмотрена ликвидация нескольких незаселенных населённых пунктов, которые существуют только «на бумаге».

«Вы взаимодействовали с главами поселений и волостей при работе над этим законопроектом?» - спросил у разработчиков документа Владимир Яников.

«Главы сами очень заинтересованы в скорейшем принятии этого закона, - заверила депутата Елена Тимашова. - Все изменения мы подготовили на основании архивных документов и по информации, полученной от органов местного самоуправления муниципальных образований». Специалист подчеркнула, что в упраздняемых деревнях никто не живет.

Владимир Яников предположил, что со временем могут объявиться собственники земельных участков или их родственники, и, если населенный пункт будет упразднен, у людей возникнут проблемы с документами.

«Мы просчитывали этот риск – безусловно, он существует, и такие ситуации исключать нельзя. Понимая это, мы даже не все объекты, нуждающиеся в переименовании, включили в этот закон – умышленно исключили населённые пункты, по которым возникают вопросы», - ответила начальник управления.

Владимир Яников попросил высказаться по законопроекту представителей Псковстата.

Начальник отдела статистического регистра Екатерина Федорова пояснила, что из-за допущенных ранее неточностей, географические названия одних и тех же населенных пунктов в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований и в Государственном каталоге географических названий записаны по-разному.

Тем не менее, согласно федеральному законодательству источником официальной информации о наименованиях всех географических объектов для органов государственной власти РФ, органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и граждан является Государственный каталог географических названий.

«Мы приветствуем начавшийся процесс по приведению наименований населённых пунктов в соответствие. Единственная сложность в том, какое название люди на местах считают привычным – как в ОКТМО или как в Росреестре».

Несколько существенных замечаний прозвучало от правового управления Собрания. Так, юристы обратили внимание, что смена Е на Ё в названии населенного пункта не влечет за собой аналогичного переименования в отношении названия волости: деревня Чернёво, а волость Черневская.

Выслушав все стороны, Владимир Яников предложил авторам законопроекта ещё раз проработать документ, обратив внимание на все нюансы.

«Мы все отработаем, - согласилась начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова. - Еще раз обсудим все предлагаемые изменения с органами местного самоуправления и согласуем их с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии».

Владимир Яников отметил, что депутатский корпус вернётся к рассмотрению законопроекта после его доработки.