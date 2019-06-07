Общество

Псковский регион готовится к празднованию Дня России

В Псковской области пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России. Концертные программы запланированы как в Пскове, так и других муниципалитетах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Накануне праздника, 11 июня, в Пскове пройдет торжественный прием в честь праздника. В преддверии Дня России, по традиции, в Приказной палате Псковского кремля будут вручены государственные и ведомственные награды.

На следующий день Псков присоединится к Всероссийскому флешмобу «Россия в движении». Мероприятие организует танцевальное объединение «Эксклюзив». В областной столице непосредственное участие в нем примут 30 студентов ПсковГУ. На площади Ленина, перед главным корпусом учебного заведения, ребята исполнят трехминутный танцевальный номер, посвященный Дню России. Подобные флешмобы по всей стране пройдут еще 22 августа и 4 ноября.

На 13.00 запланирована праздничная концертная программа в Детском парке. А в 14.00 праздник «Наш дом — Россия» стартует в Доме офицеров. Гости мероприятия увидят около трех десятков номеров в исполнении театра танцев «Русские узоры» и лауреатов конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия».

В День России состоится торжественное открытие 16-й Псковской парусной регаты. Мероприятие пройдет на базе пансионата «Кривск» в Печорском районе. Время начала — 12.00. В это же время пройдет церемония «Паруса России в День России».

В Великих Луках в День России пройдет одно из самых зрелищных мероприятий 24-й Международной встречи воздухоплавателей. После тренировочных полетов и регистрации участников, на Летней эстраде состоится представление участников и общий старт аэростатов. Мероприятие пройдет с 18.00 до 21.00.

День России — государственный праздник, который отмечается с 1992 года. Именно в этот день, 12 июня, в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. Свое современное название праздник получил в 2002 году. Согласно трудовому Кодексу Российской Федерации 12 июня — выходной день.