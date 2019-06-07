Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Samsung Galaxy за вкусные покупки
Как помыть машину бесплатно?
выбираем текстильные тапочки
Строим дом от А до Я
Титан Моглинского разлома
Программа Дней пушкинской поэзии
О зоне (особой экономической)
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Чтоб сказку сделать болью?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 07.06.2019 15:395 Советский мост за три недели до псковской Ганзы. ФОТО 10.06.2019 22:000 Юные великолучане побывали на киностудии «Ленфильм» 10.06.2019 21:100 В Великих Луках состоялся тренировочный полет воздухоплавателей 10.06.2019 20:191 Псковский регион готовится к празднованию Дня России 10.06.2019 20:101 «Международную школу юного детектива» провели студенты колледжа искусств 10.06.2019 19:000 Псковский Пенсионный фонд сообщает о сокращенном рабочем дне
 
 
 
Самое популярное 10.06.2019 09:4416 Новый заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приступил к работе 09.06.2019 14:480 Названы самые доступные кроссоверы с полным приводом и коробкой-автоматом 07.06.2019 19:131 Самолеты из Пскова в Сочи теперь летают два раза в неделю 07.06.2019 15:395 Советский мост за три недели до псковской Ганзы. ФОТО 09.06.2019 17:205 Стали известны подробности падения рабочего со строительных лесов в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Международную школу юного детектива» провели студенты колледжа искусств

10.06.2019 20:10|ПсковКомментариев: 1

Детский уличный праздник «Международная школа юного детектива» провели студенты 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 5 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа. 

Как рассказала преподаватель колледжа Снежана Власова, праздник состоялся на стадионе общеобразовательной школы №12 им. Героя России А.Ю. Ширяева. Его участниками стали учащиеся летнего школьного лагеря.

Студенты колледжа, ведущие праздника, в образах агентов международной школы детективов предложили детям пройти ряд различных испытаний. Среди заданий квеста: игры и упражнения на внимание «Попробуй – не ошибись», на умение конспирироваться «Пластилиновые куклы», на перевоплощение «Войди в образ», на развитие памяти «Болтун-находка для шпиона» и др.

Добавим, что Псковский областной колледж искусств и общеобразовательная школа №12 являются социальными партнёрами на протяжении многих лет. По сложившейся традиции представители администрации школы вручили студентам благодарственное письмо, а учащиеся получили сладкие призы.   

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Учреждения культуры Псковской области (музеи и театр) могут получить федеральный статус. Каково ваше отношение к этой перспективе?
В опросе приняло участие 278 человек
10.06.2019, 22:250 Детские качели украли в Великих Луках 10.06.2019, 22:060 Завтра псковичей приглашают на первое занятие в цикле бесед, посвященных изучению посланий святых апостолов Петра и Павла 10.06.2019, 22:000 Юные великолучане побывали на киностудии «Ленфильм» 10.06.2019, 21:390 В Пскове состоится очередной «Диалог на Равных»
10.06.2019, 21:100 В Великих Луках состоялся тренировочный полет воздухоплавателей 10.06.2019, 20:410 «Лаборатория Касперского» рассказала о новом виде мошенничества с «Google Календарь» 10.06.2019, 20:191 Псковский регион готовится к празднованию Дня России 10.06.2019, 20:101 «Международную школу юного детектива» провели студенты колледжа искусств
10.06.2019, 19:501 В ПсковГУ состоялось вручение сертификатов иностранным слушателям 10.06.2019, 19:240 Бывшего руководителя СК по Волгоградской области задержали по делу о покушении на губернатора 10.06.2019, 19:000 Псковский Пенсионный фонд сообщает о сокращенном рабочем дне 10.06.2019, 18:401 Шведы и испанцы оказались лидерами по продолжительности здоровой жизни в Европе
10.06.2019, 18:110 Псковская областная библиотека приглашает на выставку детских творческих работ 10.06.2019, 18:030 В Новосокольниках автоинспекторы провели акцию «Дорожная безопасность - в руках каждого!» 10.06.2019, 17:550 Завтра в Псковской области прогнозируют жаркую погоду без осадков 10.06.2019, 17:462 Нулевую пошлину на экспорт пшеницы продлят на два года
10.06.2019, 17:391 В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие Завод электротехнического оборудования 10.06.2019, 17:322 В областном Собрании обсудили законопроект, меняющий названия некоторых населенных пунктов Псковщины 10.06.2019, 17:230 Стала известна программа 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени 10.06.2019, 17:160 Правительство предложило лишить суды части полномочий по административным делам
10.06.2019, 17:070 Руководитель Росреестра по Псковской области примет граждан 10.06.2019, 17:000 Псковичей приглашают пройти выездную диспансеризацию на парковке «Империала» 10.06.2019, 16:511 Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян расчетами по кредитам 10.06.2019, 16:420 Псковский музей приглашает жителей города на экспозиции в День России
10.06.2019, 16:400 Колхоз «Напрасный труд» 10.06.2019, 16:374 В Пскове появился бюст Петра I 10.06.2019, 16:332 В России собираются внедрить систему автоматического выявления бедных 10.06.2019, 16:244 В следственном изоляторе города Пскова прошел «День открытых дверей»
10.06.2019, 16:211 В Совфеде предложили ограничить количество домашних животных в квартирах 10.06.2019, 16:160 Псковские судебные приставы арестовали «Инфинити» мужчины за долги в размере 2 млн рублей 10.06.2019, 16:100 В Пенсионном фонде назвали главную причину отказа в оформлении пенсии 10.06.2019, 16:010 Бесплатные семинары для предпринимателей и заказчиков пройдут в Пскове
10.06.2019, 15:570 Правительство предложило отменить штрафы для государственных организаций 10.06.2019, 15:511 Псковские молодогвардейцы задали вопросы Александру Козловскому 10.06.2019, 15:491 Уголовное дело, возбужденное по фактам сбыта наркотиков двумя псковичами, направлено в суд 10.06.2019, 15:480 ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев и нарушений - Рособрнадзор
10.06.2019, 15:400 «Последняя игра Пушкина»: в кого же целился поэт на роковой дуэли? 10.06.2019, 15:291 Делегаты Молодой Ганзы в Пскове пройдут «водный путь» по реке Великой 10.06.2019, 15:200 Международная научно-практическая библиотечная конференция «Культура приграничья» состоится в Пскове 13 и 14 июня 10.06.2019, 15:130 В Великих Луках прошла акция, приуроченная к национальному Дню донора
10.06.2019, 15:021 В Печорском районе горел «Крайслер» 10.06.2019, 14:555 Вечерние прогулки вокруг Кремля и экскурсии по средневековому торговому пути: в «Славянском туре» рассказали о подготовке к Псковской Ганзе 10.06.2019, 14:534 Гражданина Украины с винтовкой задержали псковские пограничники 10.06.2019, 14:520 В куньинской деревне Прихабы грозовой разряд стал причиной пожара
10.06.2019, 14:490 Для участников школьных лагерей в Пскове проходит час здоровья «Чтобы не случилось беды» 10.06.2019, 14:470 45-летняя женщина погибла из-за поджога в Пушкинских Горах 10.06.2019, 14:420 25 псковичей получили волонтерские книжки в Молодежном центре 10.06.2019, 14:370 Псковские пенсионеры показали себя на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
10.06.2019, 14:320 Псковский музей-заповедник приглашает на сборные экскурсии по Кремлю 10.06.2019, 14:180 Работу системы социального партнерства обсудили на совместном заседании президиумов Смоленского, Псковского и Витебского профобъединений 10.06.2019, 14:140 Псковичка Феодосия Кускова отмечает вековой юбилей 10.06.2019, 14:070 В Великих Луках участились кражи велосипедов
10.06.2019, 13:580 Нинель Салагаева: Появление филиала Российской государственной библиотеки в Псковской области - знаковое событие 10.06.2019, 13:510 В Великие Луки вновь прибыл фирменный газовоз ООО «Газэнергосеть СПб» 10.06.2019, 13:476 В Псковском районе ликвидировано садоводство без ведома дачников 10.06.2019, 13:330 Коллега украла мобильный телефон у великолучанки
10.06.2019, 13:302 Псковский спектакль «Река Потудань» тепло приняли на Платоновском фестивале в Воронеже 10.06.2019, 13:250 Государство удвоило взносы псковичей-участников программы софинансирования пенсий 10.06.2019, 13:230 Безработный 37-летний великолучанин украл из магазина пылесос и игровую приставку 10.06.2019, 13:211 «Пиковой гранд-даме» Псковского драмтеатра Мирре Горской исполнилось 92 года
10.06.2019, 13:090 Псковская область примет участие во Всероссийской переписи населения 10.06.2019, 13:042 В Пскове состоится первенство города по велоспорту 10.06.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 10.06.2019, 12:531 В Псковской области выступил Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии
10.06.2019, 12:473 Почти сто коров задержаны на российско-эстонской границе в Псковской области 10.06.2019, 12:340 Четыре заслуженных мастера спорта примут участие в Олимпийском дне в Великих Луках 10.06.2019, 12:290 Ассоциация «Псковский лес» выступила партнером Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 10.06.2019, 12:200 В Псковской области в десятый раз пройдет Всероссийский Олимпийский день
10.06.2019, 11:560 Опубликован список самых лучших советских мультфильмов про путешествия 10.06.2019, 11:440 Виктор Золотов провел прием для родственников сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга 10.06.2019, 11:380 В Псковском районе подвели итоги сельскохозяйственной деятельности 10.06.2019, 11:340 После вмешательства прокурора красногородская школа будет оборудована видеонаблюдением
10.06.2019, 11:274 Александр Козловский провел заседание рабочей группы по организации раздельного сбора отходов потребления 10.06.2019, 11:150 «Постскриптум»: Старт избирательной кампании и итоги ПМЭФ 10.06.2019, 11:120 «Деревня Соловьи» продолжает радовать вкусными новинками: в продаже появился плов со свининой и гуляш в банках 10.06.2019, 11:032 Путешественники назвали самое худшее место в поезде
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.