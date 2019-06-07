Общество

Юные великолучане побывали на киностудии «Ленфильм»

Юные великолучане посетили Санкт-Петербург. Ученики педагогического лицея совершили пешую экскурсионную прогулку, а затем отправились в Санкт-Петербургский университет кино и телевидения и «Ленфильм». Об этом рассказали в сообществе «ПЕДАГОГиЯ» в соцсети.



Как сообщает портал Как сообщает портал «Луки.ру» , там ребят ждала увлекательная экскурсия и информационная беседа. «Мальчишкам и девчонкам преподаватели университета рассказали о кафедрах, факультетах учреждения, а также смогли приоткрыть тайны и интересные моменты студенческой и творческой жизни университета.

Следующим важным объектом визита учеников Педагогического лицея в культурную столицу была киностудии «Ленфильм», — поделились в сообществе.



Во время экскурсии юные великолучане узнали историю кинематографа в России, историю создания «Ленфильма», увидели один из павильонов, часть реквизита из знаменитых фильмов, гараж киностудии с 8 старинными автомобилями.



Инициатива организации экскурсии в Санкт-Петербург принадлежит Общественному молодежному совету администрации города.