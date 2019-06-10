Общество

Праздник двора прошел на улице Щорса в Великих Луках

8 июня во дворе дома 86, корпус 1 по улице Щорса в Великих Луках прошел праздник двора «Здравствуй, лето!». Для жителей этого и соседних домов, по инициативе депутатского корпуса, артисты Дома культуры подготовили настоящую праздничную программу с песнями, танцами, конкурсами, играми и призами.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленте Новостей, у жителей дворе есть повод для праздника. Здесь в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» установили новую детскую площадку, а также обновили асфальтное покрытие. В благоустройстве приняли участие сами жители дома и депутат округа Евгений Шумайлов.

Организаторы уверены такие праздники приучают великолучан к культуре общения, позитивному отношению к жизни поддержанию чистоты как во дворе, так и в городе. Кроме того, такие программы пропагандируют здоровый образ жизни среди представителей младшего поколения.