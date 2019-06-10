Общество

Изменяется порядок выезда детей за границу: новые правила

Новые правила выезда детей за границу вступают в силу с завтрашнего дня. Изменится процесс подачи и рассмотрения заявлений о несогласии на их выезд за пределы России.

Согласно новому порядку прием и учет заявлений осуществляют подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России по месту жительства одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей или по месту жительства ребенка, в отношении которого подаётся заявление.

Также заявление о несогласии на выезд детей в другие страны может быть подано в посольства или консульства России по месту постоянного проживания заявителя за пределами государства.

«В связи с этим с 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации», - отметили в Пограничной службе ФСБ России.

Также упрощается и сам выезд ребенка: теперь согласие второго родителя не потребуется. А в случае, если кто-то из родителей будет против, вопрос выезда будет решаться в судебном порядке. Таким детям на пунктах пропуска не позволят пересечь государственную границу, передает телеканал «Россия 24».