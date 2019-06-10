Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты

Роспотребнадзор предлагает проработать изменения в законодательстве, направленные на запрет уничтожения пригодных к употреблению продуктов. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», - говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте СПЧ.

Роспотребнадзор также предлагает законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики.

Кроме того, ведомство высказалось за «законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) на производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли». Служба планирует сделать обязательным многократное использование «отдельных видов тары и упаковки».

Роспотребнадзор также хочет юридически закрепить стимулирование применения многоразовой тары и саморазрушающихся материалов при производстве упаковки.