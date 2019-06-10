Общество

Крупная псковская компания проводит конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела управления персоналом

ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела управления персоналом.

Обязанности:

- подбор персонала: ТОП, массовый, узкопрофильный. Формирование внутреннего резерва, разработка паспортов должностей;

- разработка и поддержание мероприятий по адаптации персонала;

- развитие и обучение персонала: диагностика потребности в обучении, разработка систем обучения, организация обучения и повышения квалификации с привлечением внутренних (наставничество) и внешних ресурсов, разработка, внедрение и контроль стандартов обслуживания;

- проведение мероприятий по нематериальной мотивации персонала;

- контроль ведения и оптимизация кадрового делопроизводства в полном объеме (прием, увольнение, перевод, отпуска, больничные листы, оформления личных дел, ведение и заполнение трудовых книжек и т.д.), все виды отчетности, воинский учет; общее руководство отделом.

Требования:

не менее 2 лет работы в сфере управления кадрами на руководящей должности;

высшее образование (предпочтительно юридическое);

хорошие управленческие навыки;

знание трудового законодательства и нормативных документов;

знание порядка ведения отчетности;

знание 1С ЗУП.

Условия труда:

Трудоустройство по ТК РФ;

Работа в офисе в центре Пскова;

Официальная достойная заработная плата (по результатам собеседования);

Все социальные гарантии;

Уникальная система бонусов и скидок;

Премия при условии успешного выполнения обязанностей;

Дополнительная материальная и нематериальная мотивация в зависимости от результатов работы.

Резюме присылайте по адресу электронной почты kadry@dvorpodznoeva.ru

Телефон для справок 797-136.