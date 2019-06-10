Крупная псковская компания проводит конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела управления персоналом

ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» объявляет конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела управления персоналом.
- подбор персонала: ТОП, массовый, узкопрофильный. Формирование внутреннего резерва, разработка паспортов должностей;
- разработка и поддержание мероприятий по адаптации персонала;
- развитие и обучение персонала: диагностика потребности в обучении, разработка систем обучения, организация обучения и повышения квалификации с привлечением внутренних (наставничество) и внешних ресурсов, разработка, внедрение и контроль стандартов обслуживания;
- проведение мероприятий по нематериальной мотивации персонала;
- контроль ведения и оптимизация кадрового делопроизводства в полном объеме (прием, увольнение, перевод, отпуска, больничные листы, оформления личных дел, ведение и заполнение трудовых книжек и т.д.), все виды отчетности, воинский учет; общее руководство отделом.
Резюме присылайте по адресу электронной почты kadry@dvorpodznoeva.ru
Телефон для справок 797-136.