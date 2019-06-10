Общество

Немецкий журнал назвал 10 самых красивых русских имен

Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые детские имена в России. Как пишут «Известия», автор материала отметила, что русские имена имеют глубокий смысл и красиво звучат. Саму Россию журналистка называет очаровательной страной с богатой историей.

«На русском языке говорят более 280 миллионов человек по всему миру. А сама Россия является очаровательной страной с богатой историей», - пишет автор материала.

В рейтинг журнала вошли по пять мужских и женских имен. Самыми красивыми именами для мальчиков автор статьи навала Алешу, Колю, Максима, Вадима и Никиту. Среди женских самыми красивыми в Wunderweib считают имена: Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика.

Как отмечает ФАН, ранее специалисты назвали самые популярные имена новорожденных в России. По данным органов ЗАГС за 2013, 2015 и 2016-2018 годы самым распространенным стало имя Артем. Так чаще всего называли мальчиков в 34 российских регионах. На втором месте среди популярных мужских имен оказался Александр. Сашами чаще всего называли сыновей в десяти регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Газета.ru. В список наиболее любимых россиянами мужских имен также вошли Максим и Роман.

В качестве имени для дочерей россияне чаще всего выбирали Софью (лидирует в 21 регионах, в том числе Москве, Мурманской области, Якутии), Анастасию (самое популярное имя в 10 регионах), Викторию (лидирует в девяти субъектах РФ). Чуть реже россияне выбирали для дочерей имена: Арина, Ксения, Аделина.