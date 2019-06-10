Общество

В мае в Великих Луках чрезвычайных ситуаций не произошло

Очередное общегородское совещание, которое прошло 11 июня в администрации города Великие Луки, по традиции началось с показателей социально-экономического развития города, которые озвучил глава города Николай Козловский, отметив, что в целом ситуация характеризуется стабильным положением в ведущих отраслях экономики.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об итогах исполнения бюджета за прошедший месяц рассказала начальник финансового управления Наталья Дмитриева. В мае, как и ранее, основной объем расходов из городской казны пришелся на социальную сферу, в том числе на финансирование детских садов и школ.

Как проинформировал исполняющий обязанности начальника межрайонной ИФНС № 2 по городу Великие Луки Виктор Федотов, основные поступления налогов в бюджет города в августе обеспечили такие организации, как ЗАО «ЗЭТО», Великолукский мясокомбинат, Великолукская межрайонная больница, завод «Транснефтемаш», опытный завод «Микрон» и ООО «Велмаш-С».

Председатель комитета по ГО, ЧС и МР администрации города Николай Шмоткин в своем докладе отметил, что в мае чрезвычайных ситуаций не произошло.

Он также отметил, что 6 июня была проведена проверка городского пляжа, и зона отдыха полностью готова принимать гостей.

В завершении общегородского совещания глава города Николай Козловский вручил благодарности Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Марине Максимовой и Елене Гордиенко.