Общество

Известить о продаже своей доли в праве собственности можно электронно

Управление Росреестра по Псковской области напоминает жителям региона о том, что на официальном сайте ведомства реализована возможность извещения участников долевой собственности о продаже одним из собственников своей доли в случае, когда число сособственников более 20.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Росреестре, через «личный кабинет», вход в который осуществляется с главной страницы сайта Росреестра, собственник может разместить такое извещение. Новая функция позволит собственникам недвижимости экономить время и средства в случае продажи ими доли в праве общей собственности. В течение трех дней с даты размещения извещения, собственнику доли будет направлено уведомление о публикации такого извещения.

Обязанность известить всех участников долевой собственности на объект недвижимости о продаже одним из собственников своей доли установлена Гражданским кодексом РФ, в связи с чем, продавец доли должен направить всем остальным участникам долевой собственности в письменной форме извещение о намерении продать свою долю. В тоже время Федеральным законом 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусматривается возможность известить участников долевой собственности на объект недвижимости (за исключением жилых помещений) разместив извещение на сайте Росреестра в случае, когда число таких участников превышает 20.

Управление напоминает, что сделка по продаже доли в праве собственности подлежит нотариальному удостоверению. Если продавец известил сособственников о продаже доли через сайт Росреестра, при обращении к нотариусу подтверждать это не требуется, поскольку нотариус проверит данную информацию в специальном разделе сайта, в котором опубликованное извещение доступно для просмотра в течение трех месяцев.

Публикация извещения осуществляется собственником из «личного кабинета» сайта Росреестра путем заполнения специальной формы.

Участникам долевой собственности на объект недвижимости, у которых активирован «личный кабинет», в течение трех дней с даты размещения извещения о продаже одним из собственников своей доли будет направлено уведомление о публикации извещения.

За публикацию извещения на сайте Росреестра плата не взимается.