Общество

109 ДТП зарегистрировано в мае в Великих Луках

С докладом о состоянии правопорядка в мае на очередном общегородском совещании 11 июня выступил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по городу Великие Луки Роман Иванов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, он сообщил, что в прошедшем месяце было возбуждено 105 уголовных дел, среди которых лидируют кражи чужого имущества (64 случая). Также сотрудниками ОМВД было выявлено 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ.

Зарегистрировано 109 ДТП, в которых были ранены 12 человек. Задержаны 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 9 повторно.

В мае на территории города было зарегистрировано 42 пожара, рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Тимофеев. Их причинами стали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и поджоги, неисправность газового оборудования. Погибших нет, два человека получили травмы. Подразделениями пожарной охраны города спасены материальные ценности на сумму 900 тысяч рублей.