День России отмечают жители Псковской области вместе со всей страной

День России отмечают сегодня, 12 июня, жители Псковской области вместе со всей страной. Как сообщает портал calend.ru, до 2002 года этот праздник именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).
12 июня помимо «независимости» Россия обрела и первого президента – в этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. Именно он своим указом № 1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости.
В народе этот праздник толковался по-разному, а опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути праздника. Для большинства 12 июня стало еще одним выходным днем, и хотя в ряде российских городов проводились массовые гуляния, но особого размаха не наблюдалось.
В своем выступлении в честь данного праздника в 1998 году Борис Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив отмечать его как День России. Однако, официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ.
Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий.
Многочисленные концертные программы сегодня запланированы и в Псковской области.
Так, Псков присоединится к Всероссийскому флешмобу «Россия в движении», организованному танцевальным объединением «Эксклюзив». В областной столице непосредственное участие в нем примут 30 студентов ПсковГУ. На площади Ленина, перед главным корпусом учебного заведения, ребята исполнят трехминутный танцевальный номер, посвященный Дню России. Подобные флешмобы по всей стране пройдут еще 22 августа и 4 ноября.
На 13.00 запланирована праздничная концертная программа в Детском парке. А в 14.00 праздник «Наш дом — Россия» стартует в Доме офицеров. Гости мероприятия увидят около трех десятков номеров в исполнении театра танцев «Русские узоры» и лауреатов конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия».
В День России состоится торжественное открытие 16-й Псковской парусной регаты. Мероприятие пройдет на базе пансионата «Кривск» в Печорском районе. Время начала -12.00. В это же время пройдет церемония «Паруса России в День России»
В Великих Луках в День России пройдет одно из самых зрелищных мероприятий 24-й Международной встречи воздухоплавателей. Церемония открытия соревнований и городская концертная программа, посвященная Дню России, состоятся в 16.00 на Летней эстраде.
Всевозможные концертные программы сегодня пройдут повсеместно во всех районах Псковской области.