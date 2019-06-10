Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Samsung Galaxy за вкусные покупки
выбираем текстильные тапочки
Строим дом от А до Я
Чтоб сказку сделать болью?
О зоне (особой экономической)
Ганзейские дни. Программа
Телефон прямого эфира 56-73-72
Трасса Р-23: дорога смерти
Пушкин жив, детка!
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
 
 
 
ещё Общество 10.06.2019 09:4444 Новый заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приступил к работе 12.06.2019 07:040 День России отмечают жители Псковской области вместе со всей страной 12.06.2019 00:091 В единую дежурную диспетчерскую службу Великих Лук чаще всего обращаются из-за отключения электроэнергии 11.06.2019 22:490 Губернатор Псковской области дал оценку своему новому заместителю Василию Осипову 11.06.2019 22:212 Псковские полицейские задержали на Стахановской парня и девушку, рисующих граффити 11.06.2019 22:010 Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин вручил медработникам почетные грамоты
 
 
 
Самое популярное 10.06.2019 11:032 Путешественники назвали самое худшее место в поезде 10.06.2019 13:477 В Псковском районе ликвидировано садоводство без ведома дачников 10.06.2019 09:4444 Новый заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приступил к работе 09.06.2019 14:480 Названы самые доступные кроссоверы с полным приводом и коробкой-автоматом 11.06.2019 12:550 Молодой великолучанин пытался изнасиловать 42-летнюю женщину
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День России отмечают жители Псковской области вместе со всей страной

12.06.2019 07:04|ПсковКомментариев: 0

День России отмечают сегодня, 12 июня, жители Псковской области вместе со всей страной. Как сообщает портал calend.ru, до 2002 года этот праздник именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете, поэтому данный документ принимался в условиях, когда республики одна за другой становились независимыми. И важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).


12 июня помимо «независимости» Россия обрела и первого президента – в этот день, но уже в 1991 году, состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин. Именно он своим указом № 1113 от 2 июня 1994 года придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название – День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости.

В народе этот праздник толковался по-разному, а опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути праздника. Для большинства 12 июня стало еще одним выходным днем, и хотя в ряде российских городов проводились массовые гуляния, но особого размаха не наблюдалось.

В своем выступлении в честь данного праздника в 1998 году Борис Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив отмечать его как День России. Однако, официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ.

Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий.

Многочисленные концертные программы сегодня запланированы и в Псковской области.

Так, Псков присоединится к Всероссийскому флешмобу «Россия в движении», организованному танцевальным объединением «Эксклюзив». В областной столице непосредственное участие в нем примут 30 студентов ПсковГУ. На площади Ленина, перед главным корпусом учебного заведения, ребята исполнят трехминутный танцевальный номер, посвященный Дню России. Подобные флешмобы по всей стране пройдут еще 22 августа и 4 ноября.

На 13.00 запланирована праздничная концертная программа в Детском парке. А в 14.00 праздник «Наш дом — Россия» стартует в Доме офицеров. Гости мероприятия увидят около трех десятков номеров в исполнении театра танцев «Русские узоры» и лауреатов конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия».

В День России состоится торжественное открытие 16-й Псковской парусной регаты. Мероприятие пройдет на базе пансионата «Кривск» в Печорском районе. Время начала -12.00. В это же время пройдет церемония «Паруса России в День России»

В Великих Луках в День России пройдет одно из самых зрелищных мероприятий 24-й Международной встречи воздухоплавателей. Церемония открытия соревнований и городская концертная программа, посвященная Дню России, состоятся в 16.00 на Летней эстраде.

Всевозможные концертные программы сегодня пройдут повсеместно во всех районах Псковской области.

Теги: #праздник #День России
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Учреждения культуры Псковской области (музеи и театр) могут получить федеральный статус. Каково ваше отношение к этой перспективе?
В опросе приняло участие 324 человека
12.06.2019, 07:040 День России отмечают жители Псковской области вместе со всей страной 12.06.2019, 00:091 В единую дежурную диспетчерскую службу Великих Лук чаще всего обращаются из-за отключения электроэнергии 11.06.2019, 23:361 Суд приговорил двух жителей Дновского райна, пьяными напавших и ограбивших незнакомца, к двум годам лишения свободы 11.06.2019, 23:060 Интерактив: Видео, как на Чудской в Пскове горит здание
11.06.2019, 22:570 МВД подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей 11.06.2019, 22:490 Губернатор Псковской области дал оценку своему новому заместителю Василию Осипову 11.06.2019, 22:310 В Великих Луках несколько участников воздухоплавательного соревнования «кей-граб» поразили цель 11.06.2019, 22:213 Псковские полицейские задержали на Стахановской парня и девушку, рисующих граффити
11.06.2019, 22:010 Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин вручил медработникам почетные грамоты 11.06.2019, 21:490 Замминистра культуры РФ пообещал поддерживать Псковскую область 11.06.2019, 21:240 Псковские власти приняли на Леона Поземского детскую площадку, сделанную на деньги из городского бюджета. ФОТО 11.06.2019, 21:000 В Псковской области впервые определили победителей первого конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений
11.06.2019, 20:590 Конкурс на замещение должности руководителя СТО и ремонта грузового автотранспорта объявлен в Пскове 11.06.2019, 20:440 В Великих Луках в соревнованиях «кей-граб» поразили цель. ФОТО 11.06.2019, 20:260 В Пскове изменится расписание автобусов № 14 и № 14а 11.06.2019, 20:120 И. п. главы Пскова поздравила специалистов городской поликлиники с наступающим Днем медработника. ФОТО
11.06.2019, 19:580 В Госдуме РФ захотели смягчить наказание за хранение наркотиков 11.06.2019, 19:500 Замглавы Минстроя РФ и замгубернатора Псковской области обсудили возможность включения в федеральные программы 11.06.2019, 19:350 Кражи являются основным видом преступлений, совершаемых в Великих Луках 11.06.2019, 19:213 Вице-премьер РФ Алексей Гордеев: В Псковской области - высокие темпы роста сельского хозяйства
11.06.2019, 18:484 361 безработный зарегистрирован в Великих Луках 11.06.2019, 18:440 Михаил Ведерников: Псковская область - в тройке регионов, которые должны попасть в программу развития сельских территорий 11.06.2019, 18:307 МВД прекратило уголовное преследование журналиста Ивана Голунова 11.06.2019, 18:280 В Великих Луках подтвердили готовность к старту соревнований по воздухоплаванию
11.06.2019, 18:020 Псковичей приглашают завтра на престольный праздник храма св.Александра Невского 11.06.2019, 18:010 Молодежное гуляние проведут для делегатов Молодой Ганзы в Пскове 11.06.2019, 18:000 Алексей Гордеев: Главным центром управления работами по реконструкции псковских монастырей должен стать Минкульт 11.06.2019, 17:530 Завтра в Псковской области ожидаются дожди и грозы
11.06.2019, 17:444 Интерактив: Общественный совет при комитете ОКН Псковской области умер? 11.06.2019, 17:420 Водитель и пассажирка «восьмерки» пострадали в ДТП в великолукском Полибино 11.06.2019, 17:270 Участников съезда профсоюзной молодежи ждут экоквест, мастер-класс по очистке воды и другие интерактивные мероприятия 11.06.2019, 17:190 От лирики до размышлений о том, кто поддерживает властвующего тирана - творческие встречи прошли в рамках фестиваля «Михайловское 2019»
11.06.2019, 17:160 Пилот из Японии Имамура Синносукэ: Я с радостью вернулся в Великие Луки 11.06.2019, 17:075 Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс» 11.06.2019, 17:060 В первый день регистрации к участию в 24 Международной встрече воздухоплавателей заявились 28 команд 11.06.2019, 17:050 «Супер фитнес» приглашает псковичей на «Пляж»
11.06.2019, 17:020 Сотрудники региональной Росгвардии изъяли 46 единиц гражданского оружия в ходе оперативно-профилактического мероприятия 11.06.2019, 16:540 Кошелек с деньгами похитили в магазине у островички 11.06.2019, 16:530 Несвязанная погектарная поддержка крестьян вырастет в несколько раз 11.06.2019, 16:510 Продажи LADA Granta Cross стартуют уже завтра
11.06.2019, 16:459 Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание по сохранению и реконструкции псковских монастырей 11.06.2019, 16:320 Единороссы провели в Великих Луках акцию «Я, ты, он, она - вместе целая страна» 11.06.2019, 16:240 Псковская Кадастровая палата: выезд специалиста к заявителю - быстро и удобно 11.06.2019, 16:120 Второй съезд профсоюзной молодежи Псковской области будет посвящен проблемам экологии
11.06.2019, 15:350 Встреча с заслуженным артистом РСФСР пройдет в Великих Луках 11.06.2019, 15:340 «Единая Россия» наградила победителей областного чемпионата по дворовому футболу в Невеле 11.06.2019, 15:300 Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера 11.06.2019, 15:080 Выставка «Театр повседневности» откроется в галерее «Цех» 20 июня
11.06.2019, 15:063 Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы 11.06.2019, 15:040 Верховный суд разъяснил, кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру 11.06.2019, 14:590 11 и 12 июня в Великих Луках будет ограничено движение транспорта 11.06.2019, 14:489 Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю в будущем
11.06.2019, 14:411 Накануне Дня медработника псковские школьники побывали на экскурсии в поликлинике 11.06.2019, 14:290 Музей истории города Печоры приглашает посетить выставку 11.06.2019, 14:170 Двух попугаев «сняли» с поезда «Рига - Москва» и вернули в Латвию 11.06.2019, 14:100 В Великих Луках прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам
11.06.2019, 14:030 «Гонки по вертикали»: Пятый вице-губернатор, визит Гордеева и финиш Ганзы 11.06.2019, 13:550 Чтением стихов закрылись Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 11.06.2019, 13:490 Первая служба прошла сегодня в строящемся храме святителя Луки при Городской больнице в Пскове. ФОТО 11.06.2019, 13:411 Московская школьница издала книгу о «ганзейском хождении в землю псковскую»
11.06.2019, 13:403 В Троицу псковичи смогут доехать до кладбища на дополнительных автобусах 11.06.2019, 13:320 После Пушкинского праздника иномарка влетела в сарай в Палкинском районе. ФОТО 11.06.2019, 13:250 Лидер измерительной команды на встрече воздухоплавателей: Неважно, работаешь ты на земле в команде измерителей или летаешь на аэростате, небо - это жизнь 11.06.2019, 13:212 Вице-премьер Алексей Гордеев и губернатор Михаил Ведерников посетили Псковский городской молочный завод
11.06.2019, 13:180 Московская арт-рок группа впервые приедет в Псков 11.06.2019, 13:173 В Псковском кремле прошел торжественный прием главы региона в честь Дня России 11.06.2019, 13:080 Завершающий этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» состоялся в Псковской епархии  11.06.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Филатовым
11.06.2019, 12:550 Молодой великолучанин пытался изнасиловать 42-летнюю женщину 11.06.2019, 12:520 В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие группа компаний «ЛУГ» 11.06.2019, 12:480 В Великих Луках мужчина палкой избил свою жену в лифте 11.06.2019, 12:400 В стругокрасненской Сковородке 40-летний мужчина получил травмы после наезда автомобиля
11.06.2019, 12:290 В Псковском районе проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток» 11.06.2019, 12:072 ГИБДД: Наиболее опасная трасса в Псковской области - Р-23 11.06.2019, 11:580 10 команд зарегистрировались к участию в Международной Встрече воздухоплавателей 11.06.2019, 11:510 Псковская область присоединится к Европейской неделе мобильности и Всемирному дню без автомобиля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.