Рособрнадзор: До 4 июля все результаты ЕГЭ должны быть известны

На сегодняшний день состоялись единые госэкзамены по 13 учебным предметам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей об этом сообщили на совещании комитета по образованию Псковской области с Рособрнадзором, посвященном подведению итогов сдачи ЕГЭ.
В совещании в режиме видеоконференции принял участие председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.
Как отметили на совещании представители Рособрнадзора, серьезных сбоев в регионах при проведении экзаменов не фиксируется, но в отдельных регионах экзамены все же были перенесены из-за сбоев различной направленности.
До 4 июля все результаты ЕГЭ должны быть известны, подчеркнули в Рособрнадзоре: «Чтобы не создавать дополнительные напряжения, чтобы соцсети не кипели, нужно получить результаты до 4 июля».