8,5 тысяч человек работали общественными наблюдателями на ЕГЭ

223 человека удалены за использование мобильных телефонов на ЕГЭ по России. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей об этом сообщили на совещании комитета по образованию Псковской области с Рособрнадзором, посвященном подведению итогов сдачи ЕГЭ.
Как заявили представители Рособрнадзора, 219 выпускников были сняты с ЕГЭ за использование шпаргалок. В ведомстве отметили, что 14 контрольно- измерительных материалов были размещены в сети интернет.
«Нарушители есть всегда», - отметили в Рособрнадзоре и подчеркнули, что с этим необходимо бороться.
Стоит отметить, что в этом году на ЕГЭ 8500 человек работали общественными наблюдателями.
Представители Рособрнадзора подчеркнули, что на «горячую линию» доверия ведомств поступают жалобы - на проведение экзамена, на помощь выпускникам со стороны наблюдателей.
«Мы отрабатываем каждую ситуацию не формально, мы серьезно подходим к этому мероприятию», - заявили в ведомстве.