Почта России напоминает о правилах оформления почтового отправления при подаче документов в вуз

В скором времени в России стартует приемная кампания в вузы. Абитуриенты могут направлять документы на поступление в выбранное учебное заведение почтой. Данный способ подачи документов значительно упрощает систему поступления, избавляя вчерашнего школьника от необходимости самому ехать с документами в приемную комиссию.
Во время приемной кампании Почта России уделяет максимальное внимание доставке отправлений в адрес вузов. Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Но доставка почтовых отправлений в срок зависит не только от слаженной работы почты, но и от соблюдения отправителем простых, но важных правил.
Для того, чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, необходимо:
Сохраняйте квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении. Именно на ней указан трек-номер. Он понадобится для отслеживания, а также, если возникнут вопросы по доставке отправления.
Также можно воспользоваться экспресс-отправлением EMS - это быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу. Курьер заберет отправление в удобном для вас месте и доставит его адресату. Экспресс-отправление является регистрируемым, его доставку и вручение можно отследить с помощью трек-номера.
Почта России постоянно увеличивает количество каналов общения с пользователями услуг почтовой связи. Оперативно получить справочную информацию по вопросам работы почтовой службы абитуриенты могут по телефону круглосуточного контактного центра 8-800-100-00-00, через мобильное приложение Почты России, онлайн-консультант, социальные сети, а также по e-mail.
Подать официальное обращение по вопросам качества почтовых услуг можно не только в почтовом отделении, но и на сайте Почты России в режиме онлайн на сайте компании https://www.pochta.ru/claim.