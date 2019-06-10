Общество

«Филей» приглашает псковичей на «стейк-ланч»

Стейк-хаус «Филей» в Пскове приглашает на «стейк-ланч».

Теперь по будням с 12.00 до 16.00 на Октябрьском проспекте, 20 можно насладиться «стейк-ланчем».

В него входит стейк дня, к которому подается большой печеный картофель со сметанно-чесночным соусом, соусом чимичури, салат, суп дня, напиток и хлеб.

Важно обратить внимание, что стейки дня будут меняться, а это значит, что можно сделать свой обед особенным и познакомиться с большим выбором этих блюд с стейк-хаус «Филей».

Бронируйте столы по телефону 612-019.

Октябрьский пр., 20 (1 этаж).