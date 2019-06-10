Общество

В Псковском районе проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток»

В Псковском районе проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковского района, мероприятие проводилось с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов. Кроме этого выявлялись взрослые лица, вовлекающие несовершеннолетних в противоправные действия.

Профилактическая акция проходила при участии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Псковскому району совместно с инспекторами ПДН ОМВД России по Псковскому району, органами образования и опеки Псковского района.

Неблагополучной (криминогенной) можно назвать такую семью, в которой не обеспечивается надлежащее нравственное формирование личности детей и подростков, в силу чего они усваивают отрицательные образцы поведения, негативные ценностные ориентации, в дальнейшем реализуя их в собственном преступном поведении.

Это, прежде всего, семьи, где родители из-за своего антиобщественного или преступного образа жизни не создают элементарных условий для воспитания детей, допускают жестокое обращение с детьми, женщинами, вовлекают детей в преступную и антиобщественную деятельность, пьянствуют, ведут аморальный образ жизни.

Предупреждение преступности несовершеннолетних в значительной мере зависит от раннего предупреждения семейного неблагополучия. На профилактическом учете в комиссии делам несовершеннолетних состоят 24 несовершеннолетних подростка, большинство из которых уже совершили противоправные действия. В ходе акции каждый подросток был проверен по месту жительства. Им рекомендовано летнее трудоустройство, все они получили полный инструктаж по выбору профессии в летний период времени. С родителями проводились профилактические беседы о необходимости полного контроля над времяпрепровождением своих детей в летней период и официального их трудоустройства.

Вместе с тем, необходимо признать, что факты по неисполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, жестокого обращения с ними, вовлечения их в преступную и антиобщественную деятельность имеют место быть. По всем подобным случаям комиссией составлены административные материалы в отношении законных представителей несовершеннолетних.