Общество

В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие группа компаний «ЛУГ»

В рамках подготовки к «Выставке промышленников Псковской области», которая пройдет 28 и 29 июня, в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове организаторы продолжают знакомить с участниками форума. В выставке примет участие группа компаний «ЛУГ».



Группа компаний «ЛУГ» - промышленно-строительная компания. Работает на рынке Псковской области с 1997 года. Основные направления деятельности группы компаний:

- девелопмент и строительство недвижимости;

- производство железобетонных изделий.



Проекты реализуются в Псковской, Ленинградской и Новгородской областях. Кроме коммерческой деятельности, группа компаний «ЛУГ» реализует общественно-значимые проекты, является социально-ориентированной компанией.



Напомним, что выставка будет проходить 28 и 29 июня и объединит на одной площадке ведущие промышленные предприятия региона, которые будут представлены выставочными стендами. Планируется, что каждое предприятие подготовит интерактивную программу для гостей выставки, в которой смогут принять участие как взрослые, так и дети.



В часы работы выставки будет организована обширная развлекательная программа, презентации компаний, розыгрыш призов и подарков для активных участников развлекательной программы выставки. Для этих целей будет установлен сценический комплекс и интерактивный экран. «Выставка промышленников Псковской области» будет расположена на парковке у Дома Спорта на ул. Калинина.

Генеральный спонсор - ПАО «Транснефть»

Спонсоры - ЗАО «ЗЭТО» и Агентство полного цикла «Городской формат»

Информационная поддержка - ПЛН, ЦДИ, радио «Эхо Москвы в Пскове», телеканал «Первый Псковский».