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Общество

В Псковском кремле прошел торжественный прием главы региона в честь Дня России

11.06.2019 13:17|ПсковКомментариев: 1

В Приказной палате Псковского кремля во вторник, 11 июня, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел торжественный прием в честь Дня России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. 

«Поздравляю вас с Днем России. Это общий праздник для 146,5 миллионов человек, почти 200 национальностей, которые проживают в 85 субъектах нашей страны. Всех их объединяет культура, наследие, традиции, наше великое прошлое и светлое будущее», - сказал в приветственном слове Михаил Ведерников.


Глава региона отметил огромный вклад псковичей в историю России. «Псковская область всегда была западным форпостом. Многие псковичи - ветераны боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны труда. Только перечисленных категорий на территории региона проживает 90 тысяч человек. 141 человек - герои Советского Союза, 9 - герои России. Жители Псковской области с достоинством выдержали все выпавшие на долю Отечества трудности и готовы и дальше решать задачи, поставленные перед регионом», - добавил он.

В заключение Михаил Ведерников пожелал собравшимся и всем жителям Псковской области успехов в созидательном труде на благо малой Родины и России. «А мы делом будем возрождать слоган «Россия начинается здесь». Россия начинается с каждого из нас. С праздником!» - сказал руководитель региона.

В ходе торжественного приема состоялось вручение наград жителям Псковской области, которые в прошлом году внесли значительный вклад в развитие региона в различных сферах: медицине, образовании, социальной защите. Орден Почета Михаил Ведерников вручил уполномоченному по правам человека в Псковской области Дмитрию Шахову. Четыре военнослужащих Псковского гарнизона удостоились медалей Суворова. Благодарственное письмо от президента Российской Федерации получила директор Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Вера Печникова. Также были вручены почетные грамоты и благодарности от Совета Федерации, награды Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» и благодарственное письмо от администрации Псковской области.

В преддверии Дня России 10 псковских школьников в торжественной обстановке получили паспорта граждан Российской Федерации. «Я получил первый в своей жизни паспорт. Моя задача сейчас получить образование и стать достойным гражданином России», - сказал в ответном слове от молодого поколения ученик средней школы № 21 Родион Румянцев.

Теги: #ведерников #губернатор
Источник: Псковская Лента Новостей
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