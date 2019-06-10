В Великих Луках прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам

Со словами приветствия к присутствующим обратились заместитель начальника управления образования администрации города Великие Луки Светлана Белюкова и начальник отделения паспортно-регистрационной работы Наталья Лобазина.Наталья Лобзина подчеркнула важность первого документа и посоветовала бережно и с уважением к нему относиться. Светлана Белюкова призвала быть активными гражданами страны и поздравила с праздником, с Днем России.