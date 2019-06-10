В Великих Луках прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам

Сегодня, накануне государственного праздника День России, в торжественной обстановке в зале отделения паспортно-регистрационной работы ОМВД России по городу Великие Луки прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам страны, достигшим 14-летнего возраста. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России», сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки.
Со словами приветствия к присутствующим обратились заместитель начальника управления образования администрации города Великие Луки Светлана Белюкова и начальник отделения паспортно-регистрационной работы Наталья Лобазина.
Наталья Лобзина подчеркнула важность первого документа и посоветовала бережно и с уважением к нему относиться. Светлана Белюкова призвала быть активными гражданами страны и поздравила с праздником, с Днем России.
Ребята получили паспорта, а также небольшие презенты от отдела по молодежной политике - обложку на паспорт, блокнот с символами страны.