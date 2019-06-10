Общество

Накануне Дня медработника псковские школьники побывали на экскурсии в поликлинике

Накануне Дня медработника школьники Пскова побывали на экскурсии в поликлинике №3. Ее для ребят провела кандидат от партии «Единая Россия» в депутаты городской Думы по округу №3 Галина Неваленная. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Возможность принять участие в экскурсии с медицинским уклоном получили 15 учащихся школы №20. Юным псковичам показали физиотерапевтическое отделение, кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, рентгенологический кабинет. В завершение специалисты научили гостей измерять артериальное давление.

«Сегодня школьники смогли ближе познакомиться с профессией, приобрести полезные знания и увидеть интересное в работе медиков. Подростки с любопытством слушали и смотрели. А несколько человек из группы сразу выразили желание стать врачами», - рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная и отметила, что теперь подобные экскурсии станут традиционными.