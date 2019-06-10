Общество

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю в будущем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допускает, что в будущем в мире произойдет переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом он заявил 11 июня во время своего выступления на Международной конференции труда, передает ТАСС.

«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», - сказал Медведев.

Премьер-министр добавил, что к сокращению рабочего времени приводит технологический прогресс. Медведев напомнил, что сто лет назад американский промышленник Генри Форд сократил рабочую неделею с 48 до 40 часов и «получил впечатляющий рост производительности труда».

Также премьер-министр обратил внимание на новозеландскую компанию, которая сократила рабочую неделю до 4 дней, при этом увеличив производительность труда в пересчете на 1 час на 20%. Уровень стресса сотрудников при этом снизился.

«Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом. Люди подчас просто сгорают на работе. Все это приводит к снижению производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях», - отметил Медведев.