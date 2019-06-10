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Общество

Второй съезд профсоюзной молодежи Псковской области будет посвящен проблемам экологии

11.06.2019 16:12|ПсковКомментариев: 0

21-23 июня на туристической базе «Пушкиногорье» пройдет второй съезд профсоюзной молодежи Псковской области. На этот раз встреча молодых профактивистов региона будет посвящена проблемам экологии, сообщил Псковской Ленте Новостей один из организаторов мероприятия - заведующий гидрохимической лабораторией Псковского облсовпрофа Дмитрий Андреев.

«В уставе Псковского облсовпрофа содержится пункт, согласно которому наша общественная организация обеспечивает проведение, реализацию программ в области экологического развития, организует и развивает систему экологического просвещения», - напомнил Дмитрий Андреев. Он также отметил, что проблемы экологии находятся в центре внимания профсоюзных активистов области на протяжении последних двух лет: «Достаточно вспомнить историю с порховской свалкой, а также напряженную ситуацию с засорением земель Псковской области борщевиком Сосновского». Также Дмитрий Андреев отметил, что вопросы экологии стали одной из главных тем встречи молодых профсоюзных активистов на площадке «Профинтеллект», состоявшейся 8-10 февраля 2019 года на туристической базе «Алоль». «Тогда были намечены вопросы, которые легли в основу проекта программы второго съезда профсоюзной молодежи. Наших профсоюзных активистов больше всего заинтересовали две темы: это система обращения с твердыми коммунальными отходами и питьевое водоснабжение», - добавил руководитель ГХЛ.

По информации его заместителя, кандидата химических наук Ларисы Никольской, с начала 2019 года, когда в Псковской области стартовала так называемая «мусорная реформа» и начал свою работу новый региональный оператор по обращению с ТКО, внимание к экологической проблематике только усилилось. «Ни для кого не секрет, что работа регоператора до сих пор вызывает много нареканий. Люди жаловались и на многочисленные ошибки при выставлении платежей, и на невыполнение обязательств по вывозу мусора, особенно в сельской местности, и на недоступность связи с регоператором. Эти проблемы остаются достаточно острыми, потому что комплексная система обращения с отходами, которая предусмотрена национальным проектом «Экология», реализуемым во исполнение майских указов президента РФ, на сегодня так и не выстроена. Мы по-прежнему пока слышим лишь заявления о намерениях – как в области организации работы регоператора, так и строительства технопарка. На этом фоне жители Псковской области видят в региональном операторе лишь промежуточное звено, что вызывает понятное недовольство. Поэтому на региональном съезде профсоюзной молодежи проблеме комплексной системы обращения с отходами будет посвящен целый блок», - подчеркнула Лариса Никольская.

Участники съезда ознакомятся с обобщающим докладом о состоянии окружающей природной среды на территории Псковской области, также им будет представлена информация о деятельности Псковского облсовпрофа в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. От молодых профактивистов организаторы съезда ждут полной информации о проблемах, с которыми сталкиваются жители районов, и предложений о путях их решения. Эти предложения будут учтены при разработке рекомендаций для внесения изменений в трехстороннее региональное соглашение между администрацией Псковской области, Псковскими организациями профсоюзов и региональными объединениями работодателей, а также будут направлены в профильный комитет администрации Псковской области.

Теги: #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
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