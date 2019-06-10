Общество

Псковская Кадастровая палата: выезд специалиста к заявителю - быстро и удобно

Кадастровая палата по Псковской области осуществляет деятельность по выезду к заявителям с целью приема документов для проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, исправления технической ошибки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Выездное обслуживание упрощает подачу документов на оформление недвижимости и максимально приближает оказание государственной услуги к заявителю. Теперь не обязательно ехать через весь город, для того, чтобы ожидать своей очереди для подачи документов. Поставить земельный участок на кадастровый учет или зарегистрировать право на квартиру можно, находясь дома или в офисе. Специалисты кадастровой палаты выедут прямо к Вам в офис или на квартиру, и на месте осуществят прием необходимых документов. Кроме того, такая услуга может потребоваться заболевшим родственникам, людям преклонного возраста, гражданам, особенности здоровья которых не позволяют надолго покидать родные стены. Услугой выездного обслуживания могут воспользоваться и занятые, активные горожане, желающие сократить усилия, требующиеся для регистрации недвижимости. Новый формат набирает популярность день за днем, ведь каждый сегодня дорожит своим временем.

Выездной формат включает в себя прием, обработку и, при желании заказчика, доставку документов для всех основных услуг Росреестра. Специалисты Кадастровой палаты приезжают домой, в офис или любое другое место, удобное для заявителя, в заранее оговоренное время. Вместе с тем, специалисты не выезжают в медицинские учреждения, а также исправительные учреждения и следственные изоляторы.

Выезд специалиста заказывает собственник объекта либо одна из сторон сделки. После приема документов на оказание интересующей услуги заявитель получает расписку, в которой указан срок получения готовых документов. Можно заказать их доставку или забрать самостоятельно в офисе приема-выдачи Кадастровой палаты. Сроки подготовки документов при оказании услуги сокращены. Подать заявку не составляет труда. По телефону 8 (8112) 649-301 добавочный 2140 можно получить информацию об услуге, условиях ее получения, тарифах, реквизитах. Можно оформить заказ по электронной почте filial@60.kadastr.ru указав точный адрес выезда специалиста, желаемую дату и время визита, контактный телефон. Также граждане обращаются в офис Кадастровой палаты (г. Пскова, ул.Рабочая 11, каб. 104,) и присылают заявки по почте (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 180017 г. Пскова, ул.Рабочая 11). Проконсультироваться по вопросу выездного приема можно в круглосуточной справочной службе Росреестра: 8-800-100-34-34.

Услуга по выезду к заявителю платная и осуществляется по 100% предоплате. После получения квитанции об оплате (ее ксерокопии или фотографии) в течение одного рабочего дня специалист кадастровой палаты свяжется с заявителем и согласует дату, время и место приезда специалиста. По условиям договора, выезд к заказчику должен быть произведен в течение 10 рабочих дней с момента поступления оплаты. На практике это делается гораздо раньше.

Стоимость услуги за один выезд по приему одного пакета документов составляет 1020 рублей (в т.ч. НДС) для граждан (физических лиц) и 1530 рублей (в т.ч. НДС) для организаций (юридических лиц). Бесплатно услуга предоставляется инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп – для этого необходимо представить документ, подтверждающий право на льготу (в виде ксерокопии или фотографии).

Следует отличать плату за выезд специалиста от госпошлины за оказание услуги Росреестра (регистрация права, постановка на кадастровый учет, предоставление сведений из кадастра или реестра прав). То есть, заявитель оплачивает отдельно госпошлину и отдельно выезд специалиста, поэтому на руках у заказчика – две отдельные квитанции об оплате.