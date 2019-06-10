Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Samsung Galaxy за вкусные покупки
выбираем текстильные тапочки
Строим дом от А до Я
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Чтоб сказку сделать болью?
Телефон прямого эфира 56-73-72
О зоне (особой экономической)
Трасса Р-23: дорога смерти
Пушкин жив, детка!
Ганзейские дни. Программа
 
 
 
ещё Общество 10.06.2019 09:4434 Новый заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приступил к работе 11.06.2019 18:010 Молодежное гуляние проведут для делегатов Молодой Ганзы в Пскове 11.06.2019 18:000 Алексей Гордеев: Главным центром управления работами по реконструкции псковских монастырей должен стать Минкульт 11.06.2019 17:530 Завтра в Псковской области ожидаются дожди и грозы 11.06.2019 17:270 Участников съезда профсоюзной молодежи ждут экоквест, мастер-класс по очистке воды и другие интерактивные мероприятия 11.06.2019 17:072 Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс»
 
 
 
Самое популярное 10.06.2019 11:032 Путешественники назвали самое худшее место в поезде 10.06.2019 13:477 В Псковском районе ликвидировано садоводство без ведома дачников 10.06.2019 09:4434 Новый заместитель губернатора Псковской области по вопросам ЖКХ приступил к работе 09.06.2019 14:480 Названы самые доступные кроссоверы с полным приводом и коробкой-автоматом 09.06.2019 17:205 Стали известны подробности падения рабочего со строительных лесов в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковская Кадастровая палата: выезд специалиста к заявителю - быстро и удобно

11.06.2019 16:24|ПсковКомментариев: 0

Кадастровая палата по Псковской области осуществляет деятельность по выезду к заявителям с целью приема документов для проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, исправления технической ошибки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Выездное обслуживание упрощает подачу документов на оформление недвижимости и максимально приближает оказание государственной услуги к заявителю. Теперь не обязательно ехать через весь город, для того, чтобы ожидать своей очереди для подачи документов. Поставить земельный участок на кадастровый учет или зарегистрировать право на квартиру можно, находясь дома или в офисе. Специалисты кадастровой палаты выедут прямо к Вам в офис или на квартиру, и на месте осуществят прием необходимых документов. Кроме того, такая услуга может потребоваться заболевшим родственникам, людям преклонного возраста, гражданам, особенности здоровья которых не позволяют надолго покидать родные стены. Услугой выездного обслуживания могут воспользоваться и занятые, активные горожане, желающие сократить усилия, требующиеся для регистрации недвижимости. Новый формат набирает популярность день за днем, ведь каждый сегодня дорожит своим временем.

Выездной формат включает в себя прием, обработку и, при желании заказчика, доставку документов для всех основных услуг Росреестра. Специалисты Кадастровой палаты приезжают домой, в офис или любое другое место, удобное для заявителя, в заранее оговоренное время. Вместе с тем, специалисты не выезжают в медицинские учреждения, а также исправительные учреждения и следственные изоляторы.

Выезд специалиста заказывает собственник объекта либо одна из сторон сделки. После приема документов на оказание интересующей услуги заявитель получает расписку, в которой указан срок получения готовых документов. Можно заказать их доставку или забрать самостоятельно в офисе приема-выдачи Кадастровой палаты. Сроки подготовки документов при оказании услуги сокращены. Подать заявку не составляет труда. По телефону 8 (8112) 649-301 добавочный 2140 можно получить информацию об услуге, условиях ее получения, тарифах, реквизитах. Можно оформить заказ по электронной почте filial@60.kadastr.ru указав точный адрес выезда специалиста, желаемую дату и время визита, контактный телефон. Также граждане обращаются в офис Кадастровой палаты (г. Пскова, ул.Рабочая 11, каб. 104,) и присылают заявки по почте (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 180017 г. Пскова, ул.Рабочая 11). Проконсультироваться по вопросу выездного приема можно в круглосуточной справочной службе Росреестра: 8-800-100-34-34.

Услуга по выезду к заявителю платная и осуществляется по 100% предоплате. После получения квитанции об оплате (ее ксерокопии или фотографии) в течение одного рабочего дня специалист кадастровой палаты свяжется с заявителем и согласует дату, время и место приезда специалиста. По условиям договора, выезд к заказчику должен быть произведен в течение 10 рабочих дней с момента поступления оплаты. На практике это делается гораздо раньше.

Стоимость услуги за один выезд по приему одного пакета документов составляет 1020 рублей (в т.ч. НДС) для граждан (физических лиц) и 1530 рублей (в т.ч. НДС) для организаций (юридических лиц). Бесплатно услуга предоставляется инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп – для этого необходимо представить документ, подтверждающий право на льготу (в виде ксерокопии или фотографии).

Следует отличать плату за выезд специалиста от госпошлины за оказание услуги Росреестра (регистрация права, постановка на кадастровый учет, предоставление сведений из кадастра или реестра прав). То есть, заявитель оплачивает отдельно госпошлину и отдельно выезд специалиста, поэтому на руках у заказчика – две отдельные квитанции об оплате.

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Учреждения культуры Псковской области (музеи и театр) могут получить федеральный статус. Каково ваше отношение к этой перспективе?
В опросе приняло участие 313 человек
11.06.2019, 18:300 МВД прекратило уголовное преследование журналиста Ивана Голунова 11.06.2019, 18:280 В Великих Луках подтвердили готовность к старту соревнований по воздухоплаванию 11.06.2019, 18:020 Псковичей приглашают завтра на престольный праздник храма св.Александра Невского 11.06.2019, 18:010 Молодежное гуляние проведут для делегатов Молодой Ганзы в Пскове
11.06.2019, 18:000 Алексей Гордеев: Главным центром управления работами по реконструкции псковских монастырей должен стать Минкульт 11.06.2019, 17:530 Завтра в Псковской области ожидаются дожди и грозы 11.06.2019, 17:442 Интерактив: Общественный совет при комитете ОКН Псковской области умер? 11.06.2019, 17:420 Водитель и пассажирка «восьмерки» пострадали в ДТП в великолукском Полибино
11.06.2019, 17:270 Участников съезда профсоюзной молодежи ждут экоквест, мастер-класс по очистке воды и другие интерактивные мероприятия 11.06.2019, 17:190 От лирики до размышлений о том, кто поддерживает властвующего тирана - творческие встречи прошли в рамках фестиваля «Михайловское 2019» 11.06.2019, 17:160 Пилот из Японии Имамура Синносукэ: Я с радостью вернулся в Великие Луки 11.06.2019, 17:072 Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора ГППО «Псковпассажиравтотранс»
11.06.2019, 17:060 В первый день регистрации к участию в 24 Международной встрече воздухоплавателей заявились 28 команд 11.06.2019, 17:050 «Супер фитнес» приглашает псковичей на «Пляж» 11.06.2019, 17:020 Сотрудники региональной Росгвардии изъяли 46 единиц гражданского оружия в ходе оперативно-профилактического мероприятия 11.06.2019, 16:540 Кошелек с деньгами похитили в магазине у островички
11.06.2019, 16:530 Несвязанная погектарная поддержка крестьян вырастет в несколько раз 11.06.2019, 16:510 Продажи LADA Granta Cross стартуют уже завтра 11.06.2019, 16:451 Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание по сохранению и реконструкции псковских монастырей 11.06.2019, 16:320 Единороссы провели в Великих Луках акцию «Я, ты, он, она - вместе целая страна»
11.06.2019, 16:240 Псковская Кадастровая палата: выезд специалиста к заявителю - быстро и удобно 11.06.2019, 16:120 Второй съезд профсоюзной молодежи Псковской области будет посвящен проблемам экологии 11.06.2019, 15:350 Встреча с заслуженным артистом РСФСР пройдет в Великих Луках 11.06.2019, 15:340 «Единая Россия» наградила победителей областного чемпионата по дворовому футболу в Невеле
11.06.2019, 15:300 Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера 11.06.2019, 15:080 Выставка «Театр повседневности» откроется в галерее «Цех» 20 июня 11.06.2019, 15:060 Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы 11.06.2019, 15:040 Верховный суд разъяснил, кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
11.06.2019, 14:590 11 и 12 июня в Великих Луках будет ограничено движение транспорта 11.06.2019, 14:487 Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю в будущем 11.06.2019, 14:411 Накануне Дня медработника псковские школьники побывали на экскурсии в поликлинике 11.06.2019, 14:290 Музей истории города Печоры приглашает посетить выставку
11.06.2019, 14:170 Двух попугаев «сняли» с поезда «Рига - Москва» и вернули в Латвию 11.06.2019, 14:100 В Великих Луках прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам 11.06.2019, 14:030 «Гонки по вертикали»: Пятый вице-губернатор, визит Гордеева и финиш Ганзы 11.06.2019, 13:550 Чтением стихов закрылись Дни Пушкинской поэзии и русской культуры
11.06.2019, 13:490 Первая служба прошла сегодня в строящемся храме святителя Луки при Городской больнице в Пскове. ФОТО 11.06.2019, 13:411 Московская школьница издала книгу о «ганзейском хождении в землю псковскую» 11.06.2019, 13:403 В Троицу псковичи смогут доехать до кладбища на дополнительных автобусах 11.06.2019, 13:320 После Пушкинского праздника иномарка влетела в сарай в Палкинском районе. ФОТО
11.06.2019, 13:250 Лидер измерительной команды на встрече воздухоплавателей: Неважно, работаешь ты на земле в команде измерителей или летаешь на аэростате, небо - это жизнь 11.06.2019, 13:212 Вице-премьер Алексей Гордеев и губернатор Михаил Ведерников посетили Псковский городской молочный завод 11.06.2019, 13:180 Московская арт-рок группа впервые приедет в Псков 11.06.2019, 13:172 В Псковском кремле прошел торжественный прием главы региона в честь Дня России
11.06.2019, 13:080 Завершающий этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» состоялся в Псковской епархии  11.06.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Филатовым 11.06.2019, 12:550 Молодой великолучанин пытался изнасиловать 42-летнюю женщину 11.06.2019, 12:520 В «Выставке промышленников Псковской области» примет участие группа компаний «ЛУГ»
11.06.2019, 12:480 В Великих Луках мужчина палкой избил свою жену в лифте 11.06.2019, 12:400 В стругокрасненской Сковородке 40-летний мужчина получил травмы после наезда автомобиля 11.06.2019, 12:290 В Псковском районе проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток» 11.06.2019, 12:070 ГИБДД: Наиболее опасная трасса в Псковской области - Р-23
11.06.2019, 11:580 10 команд зарегистрировались к участию в Международной Встрече воздухоплавателей 11.06.2019, 11:510 Псковская область присоединится к Европейской неделе мобильности и Всемирному дню без автомобиля 11.06.2019, 11:510 Звезда «Голоса» найден мертвым в ванной 11.06.2019, 11:450 Треть россиян проводит «трезвый» отпуск - опрос
11.06.2019, 11:440 В Псковском театре драмы будет поставлен эскиз спектакля «Нави Волырк - капитанский сын» 11.06.2019, 11:431 Михаил Ведерников провел рабочую встречу со своим новым заместителем 11.06.2019, 11:300 «Филей» приглашает псковичей на «стейк-ланч» 11.06.2019, 11:271 Эксперты: Сколько получают грузчики и другие специалисты в Псковской области
11.06.2019, 11:120 Выставка «Скажи себе Здравствуй» петербургского художника откроется в «Доме на набережной» 11.06.2019, 11:040 Почта России напоминает о правилах оформления почтового отправления при подаче документов в вуз 11.06.2019, 10:590 Прокурор области проведен прием граждан в Великих Луках 11.06.2019, 10:560 «Особенности национальной охоты» и других «Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота»
11.06.2019, 10:560 Два пожара с разницей в несколько часов произошли на улице Ленина в Печорах. ВИДЕО 11.06.2019, 10:490 Результаты ЕГЭ по химии и истории будут направлены в регионы 12 июня 11.06.2019, 10:460 Около 200 участников соберет Международная библиотечная конференция «Культура приграничья» 11.06.2019, 10:400 8,5 тысяч человек работали общественными наблюдателями на ЕГЭ
11.06.2019, 10:400 «Эхономика»: О перспективах гастрономического туризма в псковском регионе 11.06.2019, 10:370 Рособрнадзор: До 4 июля все результаты ЕГЭ должны быть известны 11.06.2019, 10:180 ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД 11.06.2019, 10:171 «БМВ» подожгли неизвестные на улице Рокоссовского в Пскове
11.06.2019, 10:040 Губернатор Псковской области встретился с главой Минпромторга 11.06.2019, 09:581 Известить о продаже своей доли в праве собственности можно электронно 11.06.2019, 09:580 К обязательным работам приговорен житель Новоржева за езду в нетрезвом виде 11.06.2019, 09:540 109 ДТП зарегистрировано в мае в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.