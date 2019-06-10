Общество

Участников съезда профсоюзной молодежи ждут экоквест, мастер-класс по очистке воды и другие интерактивные мероприятия

Участников второго съезда профсоюзной молодежи Псковской области в «Пушкиногорье» ждет экологический квест. Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный специалист гидрохимической лаборатории Псковского облсовпрофа Наталья Сеножатская, он пройдет в день открытия съезда – 21 июня. Каждая станция будет посвящена определенной тематике, которую организаторы не раскрывают до начала игры. «Квест преследует, прежде всего, просветительские цели. Но мы уверены, что участие в нем будет не только полезно, но и очень интересно всем участникам», — отметила Наталья Сеножатская.

22 июня для молодых профактивистов состоится мастер-класс, в ходе которого они познакомятся с самыми простыми методами очистки воды в домашних условиях, а также с методами определения ее качества. «Мы покажем, как это сделать дома с помощью доступных средств — на примере проб воды, взятой из озера, колодца, системы центрального водоснабжения. Обратим внимание на признаки, которые должны стать поводом для беспокойства и обращения к специалистам», — добавила заместитель руководителя ГХЛ Псковского облсовпрофа, кандидат химических наук Лариса Никольская.

Также участников съезда ожидает «Своя игра», вечер у костра и большое творческое задание, результаты которого они продемонстрируют в последний день встречи в «Пушкиногорье».

Заведующий ГХЛ Дмитрий Андреев подчеркнул, что каждое мероприятие съезда будет неразрывно связано с реализацией национального проекта «Экология» и с определением роли профсоюзного актива в решении задач, которые ставит данный проект. В связи с этим большое внимание на съезде будет уделяться секционной работе. Каждая группа участников (студенты, молодежь, работающая в бюджетной сфере, и молодежь, работающая в производственной сфере) получат свои рабочие тетради с материалами съезда, куда в процессе обсуждения можно будет занести свои предложения, идеи, рекомендации по каждому разделу нацпроекта.

Напомним, что второй региональный съезд профсоюзной молодежи, посвященный проблемам экологии, состоится на туристической базе «Пушкиногорье» с 21 по 23 июня.