Общество

Единороссы провели в Великих Луках акцию «Я, ты, он, она - вместе целая страна»

Акцию «Я, ты, он, она - вместе целая страна» провели единороссы в Великих Луках накануне Дня России, 11 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.



В мероприятии приняли участие дети, отдыхающие в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, – всего 80 ребят из школ №1, №7 и Кадетской школы. Для них была проведена беседа о предстоящем празднике и организован конкурс рисунков на асфальте.

Также состоялась познавательная игра по станциям. Школьники были разделены на команды по пять человек. Каждой из них выдавался маршрутный лист с заданиями на знание исторических мест города и имен знаменитых великолучан.



По итогам игры все участники получили призы. Сладкие подарки и спортивный инвентарь, приобретенные городским отделением «Единой России», детям передала член местного политсовета партии Екатерина Карпенко. Она же выступила в качестве ведущей мероприятия.